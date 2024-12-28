Yeni bir TEKNOFEST Drone Şampiyonasına hazır mıyız?

Teknoloji ve havacılık tutkunlarını bir araya getiren TEKNOFEST Drone Şampiyonası 2025 yılında bireysel katılım esasına dayalı olarak gerçekleştirilecek. Drone teknolojisinde yeni yeteneklerin keşfedilmesine ve ülke genelindeki en yetenekli drone pilotlarını bir araya getirmeye olanak sağlayacak KKTC semalarında büyük heyecan yaratacak.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen ve her yıl yoğun ilgi gören TEKNOFEST Drone Şampiyonası, drone yarışçılarını kıyasıya bir rekabete davet ediyor. 2017 yılından itibaren düzenlenen, gençlerin ve teknoloji meraklılarının heyecanla beklediği yarışma, 2021 yılından itibaren TEKNOFEST kapsamında düzenleniyor ve STM tarafından yürütülüyor.

Yarışma, FPV (First-Person View) kameralarla ve belirlenen frekanslarda çalışan insansız hava araçları (İHA) kullanılarak gerçekleştirilecek. İHA'ların boyutları 180-250 mm arasında olacak ve belirlenen teknik kriterlere uygunluk şartı aranacak. Eleme usulüne dayanan yarışmada, sıralama turlarında en yüksek puanı elde eden pilotlar, eleme turlarına katılma hakkı kazanacak. Heyecan dolu bu yarışmanın ilk etabı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek.

BAŞVURUNUZ HEMEN YAPIN!

Eğer siz de "Gökyüzünün en hızlısı benim" diyorsanız bu fırsatı kaçırmayın. Hızın ve teknolojinin bir araya geldiği TEKNOFEST Drone Şampiyonasında yer almak için başvurunuzu hemen yapın ve ödülleri kaçırmayın. Üç ana etapta düzenlenecek olan ve her etabın dereceleri olarak belirlenen şampiyonada dereceye girenleri bekleyen ödüller ise şöyle;

1. Etap (KKTC)

Birincilik: 30.000 ₺

İkincilik: 20.000 ₺

Üçüncülük: 10.000 ₺

2. Etap

Birincilik: 30.000 ₺

İkincilik: 20.000 ₺

Üçüncülük: 10.000 ₺

3. Etap/Final

Birincilik: 30.000 ₺

İkincilik: 20.000 ₺

Üçüncülük: 10.000 ₺

TEKNOFEST Drone Şampiyonası, genç mühendisler, teknoloji meraklıları ve drone tutkunları için yeteneklerini sergileyebilecekleri benzersiz bir fırsat sunuyor. Tüm katılımcıları, teknoloji dünyasına yön verecek bu heyecan dolu yarışmada yer almaya davet ediyoruz!

Başvuruların 1 Mart tarihinde sona erdiği yarışmalara katılım ücretsiz. Detaylı bilgi ve başvuru için www.teknofest.org adresini ziyaret edebilirsiniz.