Yeni dönemin kapıları aralanıyor! 5G ile hologram çağı: Türkiye'de bir ilk!

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, iletişimin her döneminde olduğu gibi 5G çağında da öncü rollerini sürdüklerini belirterek, "Güçlü altyapımız ve teknoloji birikimimizle ülkemizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz." dedi.

Türk Telekom, güçlü altyapısı ve teknoloji birikimiyle 5G teknolojisinden faydalanarak bir ilke imza attı.

Türk Telekom CEO'su Önal, 16 Ekim'de gerçekleştirilecek 5G frekans ihalesi öncesinde, 5G hologram teknolojisiyle uzaktan canlı olarak katıldığı basın toplantısında, dijital gelecek vizyonuna dair değerlendirmelerini paylaştı.

Toplantıda konuşan Önal, 5G frekans ihalesini, yalnızca bir teknoloji geçişi değil, Türkiye'yi daha güçlü bir dijital geleceğe taşıyacak kritik bir adım olarak gördüklerini belirtti.

Saha testlerinden uzun yıllardır devam eden AR-GE çalışmalarına kadar, 5G konusunda kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttüklerini vurgulayan Önal, Türkiye'de ilk kez 5G hologram teknolojisiyle canlı basın toplantısı yapıldığına dikkati çekti.

Önal, dijital dönüşümün artık hayatlara sadece dokunmadığını, onu yeniden şekillendirdiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bugün burada yalnızca bir basın toplantısı gerçekleştirmiyoruz. Türkiye'de bir ilki deneyimliyoruz. Şu anda fiziksel olarak aranızda değilim ama 5G destekli holografik görüntüm ve sesimle karşınızdayım. 5G'nin sağladığı yüksek veri iletim hızı ve ultra düşük gecikme sayesinde bu görüntü, gerçek zamanlı ve kesintisiz şekilde sizlere ulaşıyor. Bu deneyim, 1 Nisan sonrasında 5G ile birlikte hayatımıza girecek yeni iletişim çağının bir ön gösterimi niteliğinde."

- "TÜRKİYE, 39 AVRUPA ÜLKESİ ARASINDA ÜÇÜNCÜ"

Yeni dönemin kapılarını aralayacak 5G teknolojisinin temel taşını fiber altyapının oluşturduğunu aktaran Önal, 81 ilin her köşesinde yürüttükleri faaliyetlerle fiber altyapılarını sürekli genişlettiklerini, herkes için daha eşit bir dijital gelecek inşa ettiklerini söyledi.

Önal, 5G için kritik öneme sahip baz istasyonlarının fiberleşmesi konusunda yaptıkları çalışmalar ve 515 bin kilometreyi aşan fiber ağ ile 5G'ye en hazır operatör olduklarını dile getirdi.

LTE mobil baz istasyonlarının yüzde 55'ini fiberle bağlayarak 2030'da dünya için hedeflenen oranın şimdiden üzerine çıktıklarını aktaran Önal, şöyle devam etti:

"FTTH Council raporundaki verilere göre, Türkiye, 39 Avrupa ülkesi arasında fiber altyapı alanında, en çok haneye fiber altyapı ulaştıran üçüncü, en çok fiber aboneye sahip dördüncü ülke konumunda. Bu veriler yıllardır 5G ile uyumlu yaptığımız yatırımların bir göstergesi. Türk Telekom olarak, iletişimin her döneminde olduğu gibi 5G çağında da öncü rolümüzü sürdürerek, güçlü altyapımız ve teknoloji birikimimizle ülkemizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz."

- "2005'TEN BU YANA 22 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM"

Önal, 5G'ye ulusal strateji, güçlü altyapı ve yerli teknoloji odağıyla yaklaştıklarını belirterek, 5G'nin gücünü hayatın tüm alanlarına yansıtarak dijital dönüşümü hızlandırmayı, Türkiye'nin teknoloji alanında daha çok gelişmesini ve ürettiği teknolojileri etrafına da kullandıran bir güç olmasını amaçladıklarını söyledi.

İhale sürecine yaklaşımlarının kamu yararı, sürdürülebilir kalite ve uzun vadeli ekonomik değer ilkeleriyle şekillendiğinin altını çizen Önal, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dijital dönüşümü için 2005'ten bu yana 22 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik, her zaman olduğu gibi bu süreçteki vizyonumuz da yalnızca 5G frekanslarına değil, uçtan uca tüm altyapıya yatırım yapmak. Türkiye'nin dijital geleceği için stratejik yatırımlarımıza ve yerli teknoloji ekosisteminin taşıyıcısı olmaya devam edeceğiz."

Önal, frekans tahsisinde kalite ve sürdürülebilirliği esas alacaklarına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"4.5G ihalesinde stratejik şekilde aldığımız frekanslar, mobildeki trendimizi özellikle son yıllarda kuvvetli bir ivmeyle yükseltmemize olanak sağladı. Art arda kırdığımız rekorlarla sektörün oyun kurucusu konumuna geldik. 5G frekans tahsisi tamamlandığında da en iyi müşteri deneyimini sunarak öncü rolümüzü sürdürmeyi hedefliyoruz."

- TÜRK TELEKOM'UN 5G KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI

5G teknolojisini farklı alanlarda hayata geçiren Türk Telekom, bu kapsamda ilk uzaktan ameliyatı, akıllı tarım ve otonom traktör uygulamalarını gerçekleştirdi. Sanayide 5G destekli ilk yerli endüstriyel şebekeyi kuran şirket, 5G altyapısıyla yapılan ilk canlı maç yayınıyla spor yayıncılığında da öncü oldu.

Atatürk Kültür Merkezi'ni 5G altyapısıyla donatarak teknolojiyi sanatla buluşturan şirket, 5G VR teknolojisiyle dünyada ilk kez bir kukla oyunu sahneledi.

Ayrıca 5G-A teknolojisiyle Avrupa'da ilk gemi algılama testini yapan şirket, 5G AR ile HADO oyununu tanıttı ve Sivas GES açılışını 5G bağlantısıyla uzaktan gerçekleştirdi.

Öte yandan Türk Telekom, 5G hologram teknolojisiyle Türkiye'de ilk canlı basın toplantısını düzenleyerek geleceğin iletişim deneyimini yaşattı.