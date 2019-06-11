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Yeni geliştirilen radar sistemi ufkun ötesini görebilir

Çin'in yeni geliştirilen erken uyarı radar sisteminin ufkun ötesinde olanı görmeyi sağlayan teknolojide olduğu bildirildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Çin'in yeni geliştirilen denizcilik erken uyarı radar sistemi tarafından yayılan yüksek frekanslı elektromanyetik dalgaların deniz yüzeyinde hareket ederek, ufkun ötesinde olanı “görmeyi” sağlayacağı iddia edildi.
 
Denizcilikte kullanılan normal bir radarın yaydığı dalgalar düz çizgiler halinde hareket eder. Ancak Dünya yuvarlak olduğundan bu tip radarların ufkun ötesinde ne olduğunu görmesi mümkün değildir.
 
 
Ancak yeni geliştirilen radar sisteminin sinyallerinin deniz yüzeyinde hareket ederek ilerlemesi, görsel menzil dışındaki alanların algılanmasını ve izlenmesini mümkün kılar.
 
Radar sisteminin geliştiricisi Çinli akademisyen Liu Yongtan, “Uzun dalga boyları, yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar sunuyor” dedi.
 
Yongtan, radar sisteminin aynı zamanda "radar katili" füzelere karşı da korumalı olduğunu belirterek, "Bir anti-radyasyon füzesi, kaynak (erken uyarı radar sistemi) tarafından yayılan bir elektromanyetik dalgayı izler. Ancak bu sistem herhangi bir radar izi bırakmıyor." ifadesini kullandı.
 
Uzmanlara göre, sistem tarafından kullanılan uzun dalga boyları, temelde mikrodalgalardan gizlenecek şekilde tasarlanmış gizli uçakları tespit etmelerini sağlıyor.
 
Liu, “Yeni radarlar radyasyon karşıtı füzelerden gelebilecek saldırıları önleyebilir, çünkü bu tür füzeler onları izleyecek kadar büyük anten taşıyamaz.” dedi.
 
Pekin merkezli bir askeri analist olan Wei Dongxu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Liu'nun radarının potansiyel bir saldırıda hayatta kalma şansının çok daha yüksek olduğunu ve radara yakalanmayan (hayalet) uçak saldırısı için bir koruma sağlayabilir.” dedi.
 
Liu, "Sistemin kara tabanlı versiyonu da yüzlerce kilometre uzaklıktaki deniz ve hava unsurlarını tespit edebilir." ifadelerine yer verdi.

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