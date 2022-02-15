Yeni gezegen keşfedildi! İşte Proxima d

AA 15 Şubat 2022 Salı 13:50 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 13:50

Makalesi Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Güneş sistemine 4,23 ışık yılı uzaklıktaki Proxima Centauri adlı kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde, Dünya'nın kütlesinin 0,26'sı büyüklüğünde bir gezegen keşfedildi.

Portekiz Astrofizik ve Uzay Bilimleri Enstitüsünden bilim insanları, gezegene dair ilk belirtileri 2020'de fark edip Kayalık Ötegezegen ve Kararlı Tayfsal Gözlemler için Eşel Tayfçekeri (ESPRESSO) ve Güney Avrupa Gözlemevi'ne ait Şili'nin Atacama Çölü'nde kurulu Çok Büyük Teleskop'la 2 yıl gözlemledi.

Gözlemlerde, yörüngesinde Proxima b ve Proxima c gezegenlerini barındıran, Erboğa Takımyıldızı'ndaki Proxima Centauri'nin yörüngesinde bulunan Proxima d gezegeninin yıldızına, Merkür'ün Güneş'e mesafesinin 10'da 1'i yakınlıkta olduğu, yörüngede 1 dönüşünü 5,12 günde tamamladığı tespit edildi.

Radyal hız (RV) kullanılarak kütlesi ölçülen Proxima d'nin, bilinen en hafif ötegezegenlerden biri olduğu belirlendi.

Yıldızın yaşanabilir yörünge bölgesinde yer alan gezegende, suyun sıvı kalabileceği değerlendiriliyor.