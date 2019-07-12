Apple'a yakın kaynaklardan olan analist Ming-Chi Kuo, gelecek yıl tanıtılacak iPhone serisinde çentiklerin iyice küçüleceğini, 2021 model iPhone'larda ise çentiğin tamamen kaldırılacağını söyledi. Böylece iPhone'ların ekran çerçevesi oldukça ince bir yapıda olacak.

Öte yandan ön kameranın iPhone'larda nasıl konumlandırılacağı ise merak konusu. Şuan kullanımda olan bazı markaların telefonlardaki gibi ön kamera kızaklı bir yapıya sahip olursa, kamera cihazın tepe kısmından kızakla çıkacak, kullanılmadığında ise tekrar içeri saklanacak. Ancak şimdilik ön kameranın yapısıyla ilgili net bilgi bulunmuyor.

APPLE İPHONE 11'E HAZIRLANIYOR

Apple'ın çentiksiz telefonları bir yana, şirket Eylül ayında iPhone 11 ve iPhone 11 Max adında iki yeni telefonu kullanıma sunacak. iPhone XR 2019 ise şirketin üçüncü yeni telefonu olabilir. Kendi merkezinde gerçekleştireceği etkinlikte dünyaya duyurulması beklenen yeni iPhone'lar üç arka kamerayla, iOS 13 yüklü olarak gelecek.