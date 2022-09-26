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Bilim-Teknoloji

Yer: Osmaniye! Heyecanlandıran görüntüler

Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uyduları, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde net olarak görüldü.

IHA26 Eylül 2022 Pazartesi 08:00 - Güncelleme:
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Türkiye'nin birçok kentinde olduğu gibi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde de vatandaşların gökyüzünde gördükleri ışıklı cisimler şaşkınlığa neden oldu. Işıkların, Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularına ait olduğu öğrenilirken uydunun sıralı ışık şeklinde geçişi net olarak vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem olarak biliniyor. Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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