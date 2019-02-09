Yerli ATAK Güney Kore'de ilk 5'te

Türkiye'nin taarruz ve taktik keşif helikopteri T129 ATAK, Güney Kore'nin 2021 yılında kurulacak Deniz Piyadeleri Hava Komutanlığı'na 24 adet helikopter alımı kapsamında başlatılan Güney Kore deniz piyadeleri saldırı helikopteri ihale programında ilk 5'e kaldı.

Türkiye'nin T129 ATAK helikopterinin yer aldığı kısa listedeki diğer modeller ise, ABD’li AH-1Z, AH-64E ve S70i ve Güney Kore'den MUH-1 helikopteri oldu.

Geçtiğimiz yıl Pakistan ile yapılan 1 buçuk milyar dolarlık 30 adetlik T129 ATAK taarruz helikopter satış anlaşması ile Türkiye tek kalemde en büyük savunma sanayi ihracatına imza atmış ve Pakistan'ın ilk T129 ATAK helikopterinin üretimine başlanmıştı.

Yine geçtiğimiz yılın aralık ayında Filipinler Hava Kuvvetleri'nin 24 adet silahlı hafif saldırı helikopterinin satın alınmasını öngören Saldırı Helikopteri Edinme kapsamında T129 ATAK taarruz helikopterinin ilk 5'e kaldığı bildirilmişti.

YERLİ ATAK KÜRESEL PAZARI ZORLUYOR

Zorlayıcı iklim ve coğrafya koşullarına uygun olarak geliştirilmiş tasarımıyla “T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri”, yeni nesil görev ve silah sistemleri ve sınıfındaki en üstün performans ve manevra özellikleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı envanterinde kullanılıyor. ATAK, bu özellikleriyle küresel pazarlardaki rekabette en önemli oyuncular arasında yer alıyor.