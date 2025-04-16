Son yıllarda teknolojik gelişmelerle birlikte hızla yaygınlaşan dronlar, hem askeri hem de sivil alanlarda önemli roller üstlenmeye başladı.

Askeri operasyonlarda keşif, gözetleme ve taarruz amaçlı kullanılan insansız hava araçları (İHA), artık sivil yaşamda da tarımsal verimlilikten afet yönetimine kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor.

Özellikle yapay zeka ve otonom sistemlerle donatılan yeni nesil dronlar, hem güvenlik tehditlerine karşı yeni çözümler sunuyor hem de birçok sektörde iş gücünü hafifletiyor.

LİDAR, DRONA ENTEGRE EDİLDİ

Son olarak Türkiye'de yapılan çalışmalar neticesinde askeri ve sivil amaçlı olarak kullanımı yaygınlaşan dronlar, yeni bir alanda daha katkı sağlayacak.

Ekoton Çevre ve Tarım Mühendislik ve yerli dron üreticisi Zyrone Dynamics işbirliğiyle lazer darbeleri kullanarak çevrenin 3 boyutlu haritasını çıkaran uzaktan algılama teknolojisi LiDAR, drona entegre edildi.

Böylece, otonom araçlar, haritalama, arkeoloji ve ormancılık gibi alanlarda kullanılan bu teknolojiden kıyıların 3 boyutlu haritalanmasında da yararlanılacak.

Ekoton Çevre ve Tarım Mühendislik Satış Müdürü Caner Tükel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre konusunda çalışmalar yürütüp bu alanda kullanılan araştırma ekipmanları sağladıklarını söyledi.

Devlet kurumları, üniversiteler ve araştırma kurumlarına çalışmalarında proje ortağı olarak katkı sağladıklarını anlatan Tükel, bu kapsamda toprak, su, yüzey ve yer altı suları, denizler ve göllerde oşinografik araştırma ekipmanları, toprak araştırma laboratuvarlarının kullandığı analiz ekipmanları, yer altı sularının izlenmesiyle ilgili sensörler yardımıyla çalışmalara destek verdiklerini belirtti.

Sahip oldukları deneyimle LiDAR ve dronun kullanıldığı yeni bir teknolojiyi kullanıma sunduklarını ifade eden Tükel, mevcut çözümlerden farklı dalga boyunda çalışan bir LiDAR sistemin drona entegre ettiklerini bildirdi. Tükel, şöyle konuştu:

"Drona entegre olduğunda bunlar su üstü ve su altı haritalamasının eş zamanlı çıkarılmasını sağlıyor. Kıyı alanları, göller ve nehirlerin haritalanması, kıyılar ve su altında kalan kısımların haritalanması, 3 boyutlu olarak modellenmesi mümkün oluyor.

Bu veriler birçok alanda kullanılıyor. Su altı arkeolojisiyle kıyı ve su altının üç boyutlu modellemesi mümkün oluyor. Kıyı mühendisliğinde kıyıya yapılacak yapıların zemin taramalarında kullanılıyor. Türkiye gibi kıyı erozyonuna sahip yerlerde toprak kayıplarının yıllara bağlı olarak ne kadar olduğu çok hızlı modellenmesinde kullanılabilir."

Proje ortağı olarak Zyrone Dynamics'i seçtiklerini bildiren Tükel, kullandıkları ZD200 dronunun uçuş süresi ve yük kapasitesi olarak benzer ürünlerden 3 katı daha fazla kapasiteye sahip olduğuna işaret etti. Tükel, şunları kaydetti:

"Muadil araçlarla 10 dakika uçuş yapabilirken ZD200 ile aynı faydalı yükü yaklaşık 40-45 dakika havada tutabiliyorsunuz. Böyle olduğunda daha fazla uçup, daha fazla alanı tarayabiliyorsunuz. Batarya değiştirmeden tek seferde çok daha fazla iş yapabiliyorsunuz. Güvenlik bakımından da daha üstün. Bu faydalı yükü taşımak için böyle bir sistemi tercih etmemiz gerekiyordu. Tanıtımlarını yeni gerçekleştiriyoruz. Yoğun bir ilgi var bu sisteme. Umarım önümüzdeki yıllarda birçok yerde uçarken görebileceğiz.