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Yerli gözlem uydumuz RASAT, Romanya'yı uzaydan görüntüledi

Türkiye'nin ilk yerli yer gözlem uydusu RASAT, 5 Nisan 2019'da Romanya'nın başkenti Bükreş'i yüksek çözünürlükte görüntüledi.

  • TM Dijital Haber Merkezi – Gökhan Ertaş
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TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından Türkiye’de tasarlanıp üretilen ilk milli yer gözlem uydumuz RASAT, 5 Nisan 2019'da Romanya'nın başkenti Bükreş'i yüksek çözünürlükte uzaydan görüntüledi.
 
 
Tasarım ömrü üç yıl olan RASAT, 17 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla yörüngesindeki yedinci yılını doldurdu. RASAT, bu 7 yıl süresinde yörüngesinde 37 bin 290 tur attı, toplam 2 bin 448 görüntüleme görevi gerçekleştirerek 14 milyon 57 bin 100 kilometrekarelik alanı görüntüledi.
 
 
 
RASAT’IN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
 
17 Ağustos 2011’de Rusya’dan fırlatılan RASAT uydusu, güneşe eş zamanlı dairesel yörüngede ve 700 kilometre irtifada bulunmaktadır. RASAT, yörünge özelliği sayesinde Dünya’nın her yerinden görüntü alabilmektedir. 7,5 metre siyah-beyaz ve 15 metre çok bantlı uzamsal çözünürlükte süpürçek kameraya sahiptir. Yeniden ziyaret zamanı ortalama 4 gün olan RASAT, 3 eksende kontrol edilebilmektedir. Her bir çerçeve görüntüsünün boyutları 30 km x 30 km olup 960 km uzunluğuna kadar şerit görüntü alınabilmektedir.
 
GEÇTİĞİMİZ AYLARDA iSRAİL'İ GÖRÜNTÜLEMİŞTİ
 
RASAT uydusu 3 Ocak 2019 tarihinde İsrail'in başkenti Tel Aviv'i yüksek çözünürlükte görüntülemişti.
 
 
25 HAZİRAN'DA YUNAN ADALARINI GÖRÜNTÜEDİ
 
RASAT, 19 Haziran'da Yunan adalarını yüksek çözünürlükte görüntüledi.
 
 
Santorini Adası, 19 Haziran 2019, RASAT uydu görüntüsü

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