Yerli gözlem uydusu İMECE 2021’de uzayda

Tübitak Uzay başta olmak üzere Türkiye’nin önemli kurum ve kuruluşları birlikte çalıştığı milli ekipmanların ve yazılımların kullanıldığı yerli olarak geliştirilen metrealtı çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE 2021 yılında uzaya fırlatılacak.

Milli teknoloji geliştirme altyapıları kullanılarak üretilen uydu alt sistemlerinin IMECE uydusunda kullanılması ile ekonomik değere dönüştürülmesi ve bu sistemlere uzay tarihçesi kazandırılması hedefleniyor.

RASAT ve Göktürk-2 uyduları için Tübitak Uzay tarafından geliştirilen uçuş bilgisayarı yazılımları, İMECE uydusu gibi sivil ve askeri amaçlı yüksek çözünürlüklü uydularda kullanılacak.

Tübitak Uzay mühendislerince geliştirilen uydu kamerası, IMECE uydusunda kullanılarak uzay tarihçesi kazanılacak ve Türkiye kendi ürettiği elektro optik kamera sayesinde yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edilecek.

2017 yılında başlatılan İMECE projesi kapsamında yeni nesil uçuş bilgisayarı ve 0.7 metre yüksek çözünürlüklü kameranın yanı sıra güneş algılayıcı, yıldız izler, tepki tekeri,elektrikli itki motoru ve yönlendirilebilen anten gibi sistemlerde üretilecek.

(defenceandtechnology)