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Bilim-Teknoloji

Yerli işletim sistemi PARDUS'tan 100. yıla özel sürüm! Teknolojik bağımsızlığı vurgulayacak

Milli işletim sistemi PARDUS'un Cumhuriyet'in 100. yılı için özel tasarlanan 'Pardus 23' sürümüyle ilgili açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yazılı açıklamasında, söz konusu sürümün, Türkiye'nin bağımsız yazılım geliştirme yeteneklerini ve teknolojik bağımsızlığını vurgulayan bir adım olarak öne çıktığını belirtti.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 12:35 - Güncelleme:
Yerli işletim sistemi PARDUS'tan 100. yıla özel sürüm! Teknolojik bağımsızlığı vurgulayacak
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli işletim sistemi PARDUS'un Cumhuriyet'in 100. yılı için özel tasarlanan "Pardus 23" sürümünün, kullanıcılarına modern bir işletim sistemi deneyimi sunmanın yanı sıra ülkenin teknolojik gelişimine katkısını da gösterdiğini bildirdi.

Kacır, yazılı açıklamasında, söz konusu sürümün, Türkiye'nin bağımsız yazılım geliştirme yeteneklerini ve teknolojik bağımsızlığını vurgulayan bir adım olarak öne çıktığını belirtti.

Sürümün Türkiye'nin bilgi teknolojileri sahnesindeki rolünü güçlendirmek ve milli kimliğini yansıtmak için geliştirildiğine dikkati çeken Kacır, "Kullanıcılarına modern bir işletim sistemi deneyimi sunmanın yanı sıra ülkenin teknolojik gelişimine olan katkısını da gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kacır, Türkiye'nin milli işletim sistemi ile daha güvenli ve verimli bir deneyim yaşamak için herkesi PARDUS'a geçmeye davet etti.

Kullanım kolaylığını ön plana alan PARDUS'un yeni ana sürümünün TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirildiğine işaret eden Kacır, "30 Ağustos'ta Pardus 23 'Ay Yıldız' sürümü çıkmıştı. 29 Ekim'de de Pardus 23 100. Yıl Özel Sürümü'nü kullanıma sunuyoruz." bilgisini verdi.

"PARDUS 23, TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE'NİN SEMBOLÜ"

Kacır, Türkiye'nin bağımsızlığını ve yerli teknoloji üretme kapasitesini güçlendirmek için attıkları adımlardan gurur duyduklarını aktardı.

PARDUS işletim sisteminin bu yeni sürümünü "önemli bir kilometre taşı ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda büyük bir başarı" şeklinde nitelendiren Kacır, şunları kaydetti:

"Pardus 23, tam bağımsız Türkiye'nin sembolüdür. Bu sürüm, yerli ve milli bir yaklaşımı yansıtırken, aynı zamanda teknoloji alanında Türkiye'nin ulusal ölçekteki potansiyelini gösteriyor. Hem kamu hem de özel sektörün kullanımına sunulan bu işletim sistemi, ülkenin siber güvenlik yeteneklerini artırmak, bağımsızlık ve veri gizliliğini korumak için kritik bir rol oynamaktadır."

"SİSTEM YÖNETİMİNİ DAHA BASİT HALE GETİRİYOR"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da Pardus 23'ün detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Pardus 23, kullanıcıların tercihlerine göre iki farklı masaüstü ortamı sunuyor. XFCE ve GNOME sürümleri arasından seçim yaparak, işletim sistemini kendi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz. Linux 6.1 çekirdek sürümü, daha iyi performans, sürücü uyumluluğu ve güvenlik sunarak Pardus 23'ü daha sağlam bir hale getiriyor. Pardus 23, Pardus GNOME Karşılayıcı, XFCE İnce Ayarlar, Pardus Güncelleyici gibi kullanışlı yeni uygulamalar ve daha fazlasıyla birlikte geliyor. Bu uygulamalar, kullanıcıların işlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde yapmalarına olanak tanırken, sistem yönetimini daha da basit hale getiriyor."

"www.pardus.org.tr" internet adresi ziyaret edilerek, Pardus 23 100. Yıl Sürümü denenebiliyor ve hakkında daha fazla bilgi edinilebiliyor.

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