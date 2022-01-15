Yerli olarak üretiliyor, birçok sektörde kullanılıyor!

AA 15 Ocak 2022 Cumartesi 11:20 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 11:20

Technopc Kurucu Ortağı Murat Yücel, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, mini PC, panel PC, tablet gibi birçok ürün kategorisinde yurt içine ve yurt dışına satışlar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Özel sektör ve kamuda oldukça kuvvetliyiz. Ekosistemimizde, farklı sektörlerden Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin de aralarında bulunduğu 500'e yakın iş ortağımız var." dedi.

Yücel, savunma sanayi, eğitim, sağlık, perakende, lojistik gibi çeşitli sektörler için çözümler ürettiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Mini PC'de şu anda pazar lideriyiz. Satılan adet ve referans olarak yerli yabancı bütün markalar içerisinde Türkiye'deki en güçlü markayız. Mini PC'ler hemen hemen artık her sektörde kullanılıyor. Bu ürünleri havalimanında da kullanıyoruz. Ayrıca, perakendedeki bütün mağazacılıkta kullanılıyor. Mini PC'ler, masaüstü PC'lerin yerine geçti çünkü çok daha az yer kaplıyor. Daha az enerji harcayarak tasarruf sağlıyor ve performansı masaüstü PC'lerle birebir aynı.

Mini PC tarafında özellikle çağrı merkezlerinde salgında inanılmaz büyüdük. Çağrı merkezleri özellikle yer alanında çok sınırlı kullanım olduğu için mini PC'yi tercih ediyor. Şu anda bankacılıktan eğitime herkes mini PC için potansiyel sektör."

- "ENDÜSTRİYEL ÜRÜN GRUPLARINDA TALEP ARTIŞI VAR"

Salgınla birlikte yaklaşık yüzde 100 büyüdüklerini belirten Yücel, "Pandemide insanların evden çalışması, çağrı merkezleri operasyonu ya da online satışın büyümesi, perakendenin değişmesi, sağlık tarafındaki süreçlerin değişiyor olması bilişim teknolojileri tarafını çok pozitif etkiledi. Hem ürün grubu olarak hem de talep olarak ciddi bir büyüme var." diye konuştu.

Rakamlara bakıldığında 2021'de ürün gruplarının hepsinden memnun olduklarını anlatan Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle mini PC, notebook, tablet, masaüstü PC, All-in-One tarafı çok ciddi büyüdü. Hem kamunun talepleriyle beraber hem de içerideki ihtiyaçlardan dolayı büyüyen bir pazar var. 2021 yatırım yılıydı bizim için. Özbekistan, Azerbaycan, Almanya ve Kazakistan'a yatırım yaptık. İlk fazda yüzde 10, sonrasında yüzde 30'a kadar ihracat rakamlarımızı çıkarmayı hedefliyoruz.

Türkiye'de ilaveten endüstriyel ürün gruplarında bir talep artışı görüyoruz. Hükümet politikası gereği Türkiye bir üretim üssü olma yolunda devam ediyor. Zaten çok ciddi üretim yapıyorduk, sadece dijitalleşmeyi şimdi tamamlıyoruz. 2022'de endüstri ürün gruplarında talep artacak. Bireysel ürün grupları da şekil değiştirerek devam ediyor. Talebin 4 kat artmasını bekliyoruz."

- "BİRÇOK YABANCI ÜRETİCİDEN AYRIŞIYORUZ"

Murat Yücel, savunma sanayi alanında birçok kurumla çalıştıklarını, bu alandaki ihracatın artmasının kendi şirketlerine de yansıdığını belirterek, "Savunma sanayinde, yer kontrol sistemleri, radar yönetim sistemleri, dayanıklı endüstriyel PC'ler, endüstriyel tabletler ve panel PC'ler tarafında çalışmalar yapıyoruz." dedi.

AR-GE merkezlerinde çalışmalar yaptıklarını ve ciddi patentlere ve tasarımlara sahip olduklarını aktaran Yücel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir projesiyle EBA desteği sağladık, 70 bin adetlik bir proje aldık ve teslim aşamasındayız. Türk Telekom'la beraber çocuklara dağıtılan bir tablet projesinde ve birçok yerel belediyenin kampanyasında yer aldık. Burada 100 binin üzerinde bir tabletten bahsediyoruz. Tablet tarafı geçen sene ciddi büyüdü ve bu sene de yatırım devam edecektir. Yurt içinde ve yurt dışında, lojistikten ilaç üretimine kadar farklı alanlarda çeşitli ölçeklerde projeler gerçekleştirdiğimiz panel PC'ler tarafında da ciddi bir talep büyümesi var.

Birçok yabancı üreticiden ayrışıyoruz. Tüketicilerin bir algı yanılsaması var. Yabancı markalar kendi ülkelerinde üretim yapmıyorlar. Başka ülkelerde de üretim yapmıyorlar, tam tersi yaptırıyorlar. Yani onların bir tesisleri, servis organizasyonları yok. Türkiye'de şu anda 15 bin metrekare kullandığımız bir yatırımımız ve teknik servis hizmetimiz var. Bu anlamda ciddi ayrışıyoruz çünkü rakiplerimiz tamamen bir pazarlama şirketi olarak çalışıyor."