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Bilim-Teknoloji

Yerli otomobil için heyecanlandıran paylaşım: İlk kez ortaya çıktı

Yerli otomobil TOGG'un şarj cihazı ilk kez ortaya çıktı. Trugo'dan yapılan açıklamada, '180 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır.' denildi.

23 Eylül 2022 Cuma 21:25 - Güncelleme:
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Vestel'in, Togg'un şarj ağı markası Trugo'ya özel ürettiği şarj cihazlarının kurulum için hazır olduğu açıklandı.

Trugo'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Togg kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye'de, Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır. Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları Türkiye'nin 81 ilinde yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak." ifadelerine yer verildi.

Togg'un Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Uçtan uca kesintisiz bir kullanıcı deneyimi için çalışmalarımız planlarımız doğrultusunda devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

TEST SÜRÜŞÜNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Test ve deneme süreçleri devam eden Türkiye'nin Otomobili Togg'un saatte yaklaşık 100 kilometre hızla seyrettiği ve kamuflajlı olduğu görüntüler vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülenmişti.

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