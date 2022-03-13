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Bilim-Teknoloji

Yerli otomobil TOGG eksi 40 derecede yola çıktı

Sıfırın altında 40 dereceye varan zorlu hava koşullarında test edilen Togg, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'dan zorlu kış koşullarında testlerin devam ettiğine dair yeni paylaşım yapıldı.

13 Mart 2022 Pazar 12:40 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 12:40
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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde zorlu kış şartları altında yapılan testleri başarıyla tamamlıyor.

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan ve otomobilin test görüntülerinin bulunduğu paylaşımda şu sözler yer aldı:

"Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım. Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, eksi 40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz."

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