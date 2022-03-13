13 Mart 2022 Pazar 12:40 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 12:40

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde zorlu kış şartları altında yapılan testleri başarıyla tamamlıyor.

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan ve otomobilin test görüntülerinin bulunduğu paylaşımda şu sözler yer aldı:

"Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım. Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, eksi 40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz."