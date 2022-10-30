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Bilim-Teknoloji

Yerli otomobil TOGG için heyecanlandıran bir paylaşım daha!

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım daha yapıldı.

30 Ekim 2022 Pazar 22:58 - Güncelleme:
Yerli otomobil TOGG için heyecanlandıran bir paylaşım daha!
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesapları projede gelinen son gelişmeleri paylaşılmaya devam ediliyor. TOGG'un twitter hesabından yeni bir video paylaşım daha yapıldı.

Yerli otomobil banttan indi!

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde dün açılış töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seri üretim aracından inen ilk aracı kullandı. Banttan çıkan ilk Togg'un direksiyonunda geldiği kürsüde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Togg 85 milyonun ortak gururudur. Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin başarısı için destek ve dua edenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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