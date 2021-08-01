Yerli otomobil TOGG için çok önemli gelişme: Siparişleri verildi

AA 1 Ağustos 2021 Pazar 23:17 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 23:17

AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları tarafından TİGEM bahçesinde düzenlenen Gençlik Buluşmasına katılan Varank, bir gencin yerli aşı çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine herkese aşı olması tavsiyesinde bulundu.

Genç insanların bile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedebildiğini ifade eden Varank, aşı olmamanın çok büyük bir risk olduğuna değindi.

Varank, şu anda Türkiye'de iki yerli aşı çalışmasının hızlı bir şekilde ilerlediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bir tanesi inaktif aşı dediğimiz Kayseri Erciyes Üniversitesindeki hocalarımızın aşı çalışması. Kayseri Erciyes'teki inaktif aşı laboratuvar aşamalarını, hayvan deneylerini bitirdi. İnsan denemeleri üç fazda oluyor. İlk iki fazı bitirdi. Şu anda üçüncü fazda aşılamalarına devam ediyor. Bunun yanında dünyada daha az bilinen teknoloji daha var. VLP virüs benzeri parçacıklara dayanan aşı teknolojisi. Bunu da Bilkent ve ODTÜ'den iki hocamız bu çalışmaya liderlik ediyor. Bunun bütün süreçlerini biz TÜBİTAK ile destekledik. O aşımızda da hayvan deneyleri ve faz 1 tamamlandı. Yani ilk insan denemeleri tamamlandı. Şu anda faz 2'de de ikinci doz aşılar vuruluyor. İnşallah faz 3'e geçtikten sonra da sene sonuna kadar da eğer yeterli sayıda gönüllü bulabilirsek orada da çalışmaları tamamlayacağız. Elimizde insanlara uygulanabilecek bir aşı olacak."

- "Bu musibetten kurtulmak istiyorsak mutlaka aşı olmamız lazım"

VLP aşısında kendisinin gönüllü olduğunu hatırlatan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Laboratuvar testleri ve hayvan deneyleri tamamlanmış ilk 38 insana vurulan aşıda 38 insandan biri de ben oldum. Çalışmalar başarılı bir şekilde devam ediyor. Hiçbir yan etki görülmedi. Ben yeni bulunmuş bir aşıya bile gönüllü oldum. Çünkü bu insanlar ömürleri boyunca bu işlerde çalışıyorlar. İnsana enjekte edilen bir aşının bütün testleri, diğer bütün değerlendirmeleri zaten yapılıyor. Eğer Sağlık Bakanlığımız bir aşıya onay verdiyse bunu endişe etmeden vurulabilirsiniz. Onun için de lütfen aşılarınızı olun. Eğer vurulmuyorsanız gelin sizi gönüllü yapalım en azından insanlığa bir faydanız dokunsun. Bu musibetten kurtulmak istiyorsak, tekrar okullarımıza gitmek istiyorsak mutlaka aşı olmamız lazım."

- "TOGG Projesinde fabrikanın inşası son sürat devam ediyor"

Bir gencin yerli otomobil çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi sorması üzerine Bakan Varank, Türkiye'nin Otomobili Projesi ile doğru teknolojiye yatırım yapıldığına dikkati çekti.

Varank, tamamen elektrikli, otonom özellikleri olan Türkiye'nin Otomobili'nin ilan edildiğinde bazı kişilerin projeyi eleştirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dediler ki 'Elektrikli otomobiller daha çok erken. Hibritler 30 sene yaşar, ondan sonra elektrikliye geçilir' diye bizimle dalga geçiyorlardı. Bugün geldiğimiz noktada bütün global ve 100 yıldır araba üreten markalar 'Eyvah biz geç kaldık. Bir an önce elektrikli otomobil yatırımı yapmamız lazım. Bu tren çok hızlı gidiyor' diye konuşuyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin Otomobili Projesi doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapılmış bir proje. TOGG Projesi'ni Türkiye'deki otomotiv endüstrisini de dönüştürecek dünyadaki yeni trende uyum sağlayacak bir proje olarak görüyoruz. Adeta bir işaret fişeği olarak tüm endüstri TOGG Projesi ile beraber elektrikliye doğru kayacak. Türkiye'de bu alandaki rekabetçiliğini kaybetmemiş olacak. TOGG Projesi'nde fabrikanın inşası son sürat devam ediyor. Makinelerin siparişleri verildi. Geçen gün TOGG'un CEO'su bir resim paylaştı. İlk montajlarıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Planladığımız ve ilan ettiğimiz şekilde inşallah 2022 yılının sonunda Türkiye'nin Otomobili seri üretim bandından inmiş olacak."