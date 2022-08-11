İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2022 Perşembe / 14 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9512
  • EURO
    18,5409
  • ALTIN
    1031.54
  • BIST100
    2868.44
Bilim-Teknoloji

Yerli otomobil TOGG için heyecanlandıran açıklama

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil TOGG hakkında, “Türkiye'nin yollarında Tekirdağ'da da inşallah Mart ayında TOGG'umuzu hep beraber göreceğiz.” açıklamasında bulundu.

IHA11 Ağustos 2022 Perşembe 21:19 - Güncelleme:
ABONE OL

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Tekirdağ'a gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Tekirdağ'ın parlayan yıldızları vergi ödül törenine katıldı. Hisarcıklıoğlu, burada TOGG hakkında yaptığı açıklamasında, "Değerli dostlarım buradan da bir müjde vereyim. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın Gebze'ye gelmesi ile beraber son aşamaya geldik. " ifadelerini kullandı.

"120 yıllık insanlarımızın hayali, 60 yıl önce rüyamız yarıda kalmıştı." diyen Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'nin otomobili inşallah Allah nasip ederse bütün IP hakları bize ait olmak üzere ilk çıkışta yüzde 51 yerli malı olmak üzere Allah nasip ederse fabrikasını 29 Ekim'de Gemlik'te açacağız. Türkiye'nin yollarında, Tekirdağ'ın yollarında inşallah Mart ayında TOGG'umuzu hep beraber göreceğiz değerli kardeşlerim." şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.