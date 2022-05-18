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Bilim-Teknoloji

Yerli otomobil TOGG için heyecanlandıran açıklama: Tarih belli oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil TOGG ile ilgili heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Hisarcıklıoğlu, 'Allah nasip ederse 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. (TOGG) 2023'ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur.' ifadelerini kullandı

IHA18 Mayıs 2022 Çarşamba 04:57 - Güncelleme:
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Gemlik tesislerinde üretilmesi planlanan yerli ve milli otomobil TOGG ile ilgili heyecanlandıran açıklama TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan geldi. TOGG ile ilgili Hisarcıklıoğlu, "2023'ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur." ifadelerini kullandı.

TOGG 2023'ÜN İLK ÜÇ AYINDA BANTTAN İNECEK

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Tosya Sanayi ve Ticaret Odasının yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Törenin ardından İHA muhabirine konuşan Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

2023 yılının ilk üç ayında otomobilin banttan inerek trafiğe çıkacağını söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Allah nasip ederse 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. 2023'ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur.' dedi.

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