Yerli robotlar dünya standartlarında

“AkınRobotics” fabrikasında üretilen, adım atarak yürüyebilen “insansı” robot Akıncı-4 robot teknolojilerinde Türkiye’nin geldiği noktayı temsil eden örneklerden biri olarak dikkati çekiyor. Firmanın yönetim kurulu başkanı Özgür Akın, “Dynamics veya Softbank gibi firmalar kadar henüz iyi değiliz ama onlardan çok geri de değiliz. Çok yakın zamanda dünya teknolojilerini yakalayabileceğiz diyebilirim. Biz yatırım anlamında da süre anlamında da onlardan çok zayıf olmamıza rağmen ‘Türkiye’de yüksek teknoloji üretilebilir’ inancına sahip çok güçlü bir ekibimiz var. Tüm bileşenleri kendimiz üretiyoruz. Bugün bu noktaya kadar gelebildiysek maliyet açısından ürünü onlardan çok aşağıya mal edebilmemiz sayesindedir. Bu durum zaman içinde bizim çok daha ileriye gitmemize imkan sağlayacaktır” dedi.