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BİLİM-TEKNOLOJİ

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Yerli SİHA'larda yeni özellik: Yapay zeka ile ayırt ediyor

Yerli silahlı insansız hava araçlarının terörist ve sivil faaliyetlerini yapay zekâ mekanizmasıyla ayırt edebildiği bildirildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Elektronik Harp Sistemleri Mühendisliği (EHSİM) Genel Müdürü Abdullah Çavuşoğlu, yerli silahlı insansız hava araçlarında kullanılan kameraların, terörist faaliyetleri tespit etmeye ve raporlamaya yardımcı olduğunu ve geliştirilen yapay zekâ sayesinde terörist sivil faaliyetlerini ayırt edebildiğini açıkladı.
 
Çavuşoğlu sistemin çalışması ile ilgili olarak, “Örneğin, uzun saçlı ve küpeli 100 kadının fotoğrafını makine öğrenme tekniği ile sisteme gösteriyoruz. Ardından, 100 erkeğinin fotoğraflarını gösteriyoruz, sistem böylece erkek ve kadınların karakteristik özelliklerini saklıyor. Daha sonra, bir resim gösterildiğinde, kişinin erkek ya da kadın olup olmadığını otomatik olarak ayırt edebiliyor.” diye konuştu.
 
Çavuşoğlu'na göre, SİHA’lar aynı mekanizmayı kullanarak terörist ve sivil faaliyetlerini ayırt edebiliyorlar.
 
SİHA’lar, yalnızca teröristleri tespit etmekle kalmayıp, aynı zamanda faydalı yükleri (füze) sayesinde özerk hedefleri vurabiliyor.
 
AA İngilizce’ye konuşan Çavuşoğlu, “SİHA’lara bağlı olan yüksek çözünürlüklü kamera ile araziyi gözlemlememizin yanı sıra dağlarda vur-kaç taktiklerini kullanan teröristleri ortadan kaldırıyor.” ifadelerini kullandı.
 
Yeri yukarıdan gözlemlemenin büyük bir avantaj olduğunu aktaran Çavuşoğlu, teröristlerin bile aynı taktiği kullanmaya başladığını, ancak onlara karşı gerekli önlemlerin çoktan alındığını belirtti.
 
Savaş uçakları ve SİHA’ların sınırı aktif olarak temizlemesinden dolayı teröristlerin psikolojik olarak yıprandığını belirten Çavuşoğlu, askeri yapay istihbarattaki gelişmeler nedeniyle Türkiye’nin elinin güçlendiğini vurguladı.

Tekrar ortaya çıktılar! ´Gündüz İSPARK, akşam biz bakıyoruz´

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