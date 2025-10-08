Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) tarafından İzmir'de düzenlenen "4. Yatırım Zirvesi"ne katılan Okyay, AA muhabirine savunma ve havacılık sanayisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Okyay, Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli yol kat ettiğini ve jet motorları üretiminde de önemli bir hamle başlattığını ifade etti.

Kale Grubu'nun 2012 yılından bu yana jet motorlarıyla ilgili çalıştığını aktaran Okyay, "Şu anda bütün testlerini geçmiş, performansını göstermiş ve seri üretime girmiş 3 değişik tip motorumuz var. Bunların geçen yıl itibarıyla seri üretimleri başlamıştı. Bu sene de seri üretimde ikinci senemiz ve hepsi envantere girdi. Motorlarımız seyir füzeleri motorları olarak görev yapıyor. Bunların dışında 4 farklı motor geliştirme projemiz devam etmekte. Türkiye'nin seyir füzeleri, jet ve kamikaze İHA'lar gibi alanlarda motor ihtiyacını gidermek üzere var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Okyay, jet motoru üretiminin dünyanın en zor işleri arasında bulunduğunu ve bu üretimi yapan ülkelerin bir elin parmak sayılarını geçmediğini belirtti.

Türkiye'nin yakın bir zamanda jet motorunun tamamını yapabilen ülkeler sınıfına dahil olacağına inandığını dile getiren Okyay, bu anlamda çalışmaların çok ciddi bir mühendislik ordusuyla yürütüldüğünü vurguladı.

Okyay, Türkiye'nin havacılıktaki başarısında aslan payının Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına ait olduğunu ifade etti.

"10-12 ÜLKEYLE JET MOTORLARIMIZIN İHRACAT GÖRÜŞMESİNİ YAPIYORUZ"

Kale Jet Motorları'nın nisan ayında KTJ-3200 Turbojet Füze Motoru ile Türk savunma sanayisinin bu anlamda ilk kez ihracat başarısı sağladığını anımsatan Okyay, şunları kaydetti:

"Brezilya kendi deniz kuvvetleri için seyir füzesi geliştiriyor, seyir füzesinin motoru yok. Motor daha az bulunan bir şey. Sınıfına göre değişiyor ama motor geliştiren ve üreten firma sayısı da çok fazla değil. İtki seviyesi düşük motorlarda nispeten daha fazla oyuncu var ama bizim yaptığımız motor sınıfında, itki seviyelerinde ve sınıfında çok fazla oyuncu yok. Dolayısıyla firmalar, hızlı şekilde füze platformu geliştireceklerse bir yerden motor tedarik etmek zorunda. Bu alanda çok da oyuncu olmayınca biz de tabii çalınan kapılardan biri oluyoruz. Biz jet motorunu gelişmekte olan veya çok az gelişmiş bir ülkeye satamıyoruz. Çünkü füze programları olmuyor. Yani füze geliştirmeye çalışan gelişmiş ülkeler, bizim müşterimiz oluyor. Gelişmiş bir ülkeye jet motoru satabilmek hakikaten sektörümüz açısından, bir vatandaş olarak çok gurur duyduğumuz bir durum. Biz şu anda halihazırda 10-12 ülkeyle jet motorlarımızın ihracat görüşmesini yapıyoruz. Bu sene içerisinde 1 veya 2 ülkeyle ihracat anlaşması yapabiliriz."

İzmir'in savunma sanayisindeki potansiyeline de dikkat çeken Okyay, bu anlamda emeği geçenlere teşekkür etti.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu ise savunma ve havacılık sanayisinin Türkiye'nin büyümesinde lokomotif sektörlerinden olduğunu belirtti.

Ege ve İzmir'in savunma ve havacılık sanayisinde ciddi potansiyelinin bulunduğuna aktaran Zorlu, "Serbest bölgeleri, teknoparkları, AR-GE merkezleri, Bilişim Vadisi ve Ege Serbest Bölgesi'ndeki havacılık ve uzay kümelenmesiyle İzmir'de büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Savunma ile havacılıkta önemli merkezlerden biri olabileceğini görüyoruz. İzmir'deki nitelikli insan gücümüze ve sermayeyle güzel işler yapabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.