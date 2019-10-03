DÜNYAYI 98 DAKİKADA TURLUYOR

Yaklaşık 640 kilometrelik bir şeridin görüntüsünü tek geçişte indirebilecek kadar yüksek hızlı bir veri haberleşmesine sahip olan uydumuz, dünya etrafındaki bir turunu yaklaşık 98 dakikada tamamlıyor. Görüntü çekimi ve bunların yer istasyonuna indirilmesi konusunda herhangi bir uluslararası kısıtlama yaşanmıyor. Uydu ayrıca, öncelikli ihtiyaçlar kapsamında TSK’nın ihtiyaç duyduğu hedef istihbaratı ile sayısal ve coğrafi veri üretimini de karşılıyor.