Yerli uydumuz RASAT, İstanbul boğazını görüntüledi

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından Türkiye’de tasarlanıp üretilen ilk milli yer gözlem uydumuz olan RASAT, 5 Nisan 2019 tarihinde İstanbul'u boğazı ve 3 köprüyü bir arada yüksek çözünürlükte yerden yaklaşık 700 kilometre yükseklikteki yörüngesinden görüntüledi. Görüntüler 8 Mayıs'ta resmi olarak Tübitak Uzay tarafından yayımlandı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Karadeniz – İstanbul

Tasarım ömrü üç yıl olan RASAT, 17 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla yörüngesindeki yedinci yılını doldurdu. RASAT, bu 7 yıl süresinde yörüngesinde 37 bin 290 tur attı, toplam 2 bin 448 görüntüleme görevi gerçekleştirerek 14 milyon 57 bin 100 kilometrekarelik alanı görüntüledi.

İstanbul Boğazı ve 3 köprü aynı anda

RASAT uydusu ile genişliği 30 kilometre, uzunluğu ise 960 kilometreye varan görüntü şeritleri çekmek mümkün. Uydunun bu özelliği ile İstanbul'un tamamını, Karadeniz'i, Marmara Denizi'ni tek görüntü şeridi üzerinde görebiliyoruz.

İstanbul, Boğaz, Karadeniz Ve Marmara tek görüntü şeridi üzerinde

RASAT’IN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

17 Ağustos 2011’de Rusya’dan fırlatılan RASAT uydusu, güneşe eş zamanlı dairesel yörüngede ve 700 kilometre irtifada bulunmaktadır. RASAT, yörünge özelliği sayesinde Dünya’nın her yerinden görüntü alabilmektedir. 7,5 metre siyah-beyaz ve 15 metre çok bantlı uzamsal çözünürlükte süpürçek kameraya sahiptir. Yeniden ziyaret zamanı ortalama 4 gün olan RASAT, 3 eksende kontrol edilebilmektedir. Her bir çerçeve görüntüsünün boyutları 30 km x 30 km olup 960 km uzunluğuna kadar şerit görüntü alınabilmektedir.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA iSRAİL'İ GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

RASAT uydusu 3 Ocak 2019 tarihinde İsrail'in başkenti Tel Aviv'i yüksek çözünürlükte görüntülemişti.