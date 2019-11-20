Yerli uydunun % 70’i tamam

Ömer Fatih Sayın “Uydunun 2022’de yörüngedeki yerini almasını hedefliyoruz. Türksat 6A’nın proje finansmanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Ar-Ge fonundan karşılanıyor. Bakanlığımızın Ar-Ge Başkanlığınca bu ve benzeri projeleri desteklemeye devam edeceğiz ve yeni projeleri bekliyoruz” diye konuştu.

REFLEKS OLUŞTU

SAYAN, bir şeye sahip olmaktan daha önemli olanın, sahip olunan değerin korunması olduğunu söyledi. Sayan, en önemli şiarlarının yerli ve milli üretim olduğunu vurgulayarak, “Bizler hem yaptığımız işlerde hem de konuşmalarımızda bu konuya olağanüstü önem veriyoruz. Bilhassa teknoloji alanında yerli olmak, milli olmak, bunlar bizim için adeta reflekse dönüştü.” dedi.