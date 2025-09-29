Yerli ve milli gurur Togg'da yeni bir dönem başlıyor.

Satışa çıktığı ilk günden itibaren büyük yankı uyandıran Togg, direksiyonunu Avrupa pazarına çeviriyor.

Togg'un Avrupa'da satışa çıktığı ilk ülke Almanya oldu.

Togg, fastback sedan modeli T10F'yi de satışa sunmasıyla rekabette elini kuvvetlendirdi. 15 Eylül'de ön siparişleri alınan T10F modeline ilgi yoğun oldu. Hızlı teslimat için sunulan 1000 adetlik kontenjan ilk gün tükendi.

Yeni model geliştirilmiş özellikleriyle öne plana çıktı.

Yeni yerli ve milli araçta en dikkat çeken özellik toplam 623 km'ye ulaşan menzili. Bir diğer merak edilen özellik ise bagaj kapasitesi. Yeni model T10f ile birlikte bagaj kapasitesi de 505 litre oldu.

Togg, Almanya'da ilk etapta 1000 adet satışa sunuldu. 600 siparişin yıl sonuna kadar kullanıcılarına teslim edilmesi bekleniyor.

Ön siparişler, Togg'un dijital mobilite platformu Trumore üzerinden alınıyor.

Togg'un T10X ve T10F modellerinin Almanya fiyatları da açıklandı. Her iki modelin de arkadan itişli standart menzile sahip V1 versiyonunun fiyatı 34 bin 295 Euro olarak duyuruldu.

T10X ve T10F'nin arkadan itişli, V1 donanım paketli ve uzun menzilli versiyonlarının fiyatı ise 40 bin 118 Euro olarak belirlendi.

V2 donanıma sahip arkadan itişli ve uzun menzilli T10X ve T10F'nin Almanya satış fiyatları ise 41 bin 200 Euro olarak açıklanıyor.

TOGG T10X VE T10F ALMANYA SATIŞ FİYATI NE KADAR?

İşte Trugo uygulaması üzerinden sipariş modeller ve fiyatları...

T10X

V1E RWD Standart Range 34.295 Euro

V1 RWD Long Range 40.118 Euro

V2 RWD Long Range 41.200 Euro

T10F

V1E RWD Standart Range 34.295 Euro

V1 RWD Long Range 40.118 Euro

V2 RWD Long Range 41.200 Euro