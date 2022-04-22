Yerli ve milli imkanlar kullanıldı! Bakan Soylu duyurdu: Üretilmeye başlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "e-İmza sistemini 10 Ocak 2022'den itibaren uygulamaya başladık. Bu sayede elektronik imzalarımızı yeni kimlik kartlarımıza nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlükleri ve kioskları, bankalar, noterler ve tapu kadastro müdürlüklerinden yükleme imkanına kavuşmuş oluyoruz. Halihazırda 81 ilde 200 noktada e-İmza yükleme işlemi gerçekleştirilmektedir." dedi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen e-İmza lansmanına katılan Soylu, yaşanılan yüzyılın bir yönüyle insanları yüksek güvenlik tehditleriyle çevrelediğini, bir yönüyle de yüksek bir rekabetle karşı karşıya bıraktığını söyledi. Soylu, "Artık ihtiyaçlarımız da risklerimiz de daha çeşitli, daha acil ve hatta daha karmaşık. Herhalde bundan 30-40 yıl önce kişisel bilgilerimizin çalınması gibi bir konuyu dert ediyor değildik. İnternet bağlantı hızı diye bir sorunumuz da yoktu, siber suç, sanal dolandırıcılık diye bir suç grubu da elbette ki gündemde değildi." diye konuştu.

Teknolojik imkanların bir yandan kolaylıklar sunarken bir yandan da sürekli gelişmeye, yenilikler üretmeye mecbur bıraktığını vurgulayan Soylu, "Bugün hem kamu hizmetleri sahasında hem güvenlik hizmetleri sahasında biraz gecikme, çağın biraz gerisinde kalma, deyim yerindeyse bir anlık mola ciddi maliyetler oluşturmaktadır. Artık modern devletin şifrelerinden biri 'sıfır mola'dır. İçişleri Bakanlığı olarak tam da bu mottoyu benimsemiş durumdayız." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelede ''sıfır mola'' dediklerini, bu kapsamda terörizmle mücadeleden yüksek operasyonel kabiliyetlere, kurumlar arası koordinasyonun ve iş birliğinin sağlanmasından teknik, beşeri ve teknolojik kapasitenin geliştirilmesine kadar pek çok adım attıklarını belirten Soylu, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede de ''sıfır mola'' dediklerini, elektronik kelepçe izleme merkezini devreye soktuklarını ve bugüne kadar 1432 vakanın takibini yaptıklarını, 535 vakayı da aktif olarak elektronik kelepçeyle izlediklerini söyledi.

- "81 İLDE 200 NOKTADA E-İMZA YÜKLEME İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR"

Uluslararası ödüllü KADES yazılımını ürettiklerini, yaklaşık 3 milyon 500 bin kadının bu yazılımı indirdiğini, 198 bin ihbar aldıklarını ve tüm ihbarlara gittiklerini, bunun sonucunda kadın cinayetlerinin dörtte bir oranında azaldığını vurgulayan Soylu, bu rakam sıfıra inene kadar çalışacaklarını belirtti.

"Sıfır mola" anlayışının sivil alandaki en önemli yansımalarını, Türkiye'nin en köklü kurumlarından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün çatısı altında gerçekleştirdiklerini ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına elektronik imza çalışmalarını tamamladıklarını kaydeden Soylu, "e-İmza sistemini 10 Ocak 2022'den itibaren uygulamaya başladık. Bu sayede elektronik imzalarımızı, yeni kimlik kartlarımıza nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlükleri ve kioskları, bankalar, noterler ve tapu kadastro müdürlüklerinden

yükleme imkanına kavuşmuş oluyoruz. Halihazırda 81 ilde 200 noktada e-İmza yükleme işlemi gerçekleştirilmektedir." şeklinde konuştu.

Ziraat Bankası'nın da testleri yaptığını, pazartesi gününden itibaren bu bankanın şubelerinde e-İmza'nın yüklenmesine başlanacağını anlatan Soylu, kullanıcıların yükleme işlemi için kimliklerini yüz yüze tespit etmekle mükellef olduklarını söyledi.

- "E-İMZA, ISLAK İMZA İLE AYNI HUKUKİ GEÇERLİLİĞE SAHİP"

Bazı düzenlemelerle önemli tasarruflar sağladıklarını vurgulayan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Daha öncesinde e-İmza için gerekli olan çip ve usb dongle gibi malzemeler dövizle ithal ediliyordu. Ancak bu yeni sistemle, yeni nesil kimlik kartlarının içerisindeki çipi kullanacağımız için önemli bir maliyet tasarrufu sağlıyoruz. Yine aynı sebeple kargo ücretinin de önüne geçiyoruz. Şunun altını çizmek isterim. e-İmza, esasında ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip. Yalnızca gerçek kişiler adına oluşturulur, kurum adına e-İmza oluşturulamaz. Elektronik imza sayesinde, öncelikle veri bütünlüğünü sağlayabiliyoruz. Veride sonradan bir değişiklik yapıldığında da yapılan bu değişikleri tespit edebilmemiz artık daha kolay. Aynı şekilde, işlem sahibinin kimliğinin doğrulanmasını da çok daha kolay sağlayabiliyoruz."

Bu projeden bekledikleri faydanın e-İmza kullanımının yaygınlaşması olduğunu belirten Soylu, "2021 yıl sonu itibarıyla Türkiye'de elektronik imza kullanıcı sayısı yaklaşık 6 milyondur. Bizim bu yeni sistemimizde de 10 Ocak'tan itibaren 2 bin 830 vatandaşımız yükleme yapmıştır. Bir nevi pilot dönem olarak gördüğümüz bu dönemin ardından inşallah bu tanıtım programından sonra bu sayının hızla artmasını bekliyoruz. Bankacılık ve finans uygulamaları, noter iş ve işlemleri, tapu ve kadastro iş ve işlemleri, doküman yönetim sistemleri, sağlık sektörü uygulamaları, mali düzenlemelere ilişkin uygulamalar, gümrük işlemleri uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, hukuk uygulamaları, sigorta ekspertiz uygulamaları, yabancı işçi çalıştırma izni başvuruları

e-İmza kullanım alanlarıdır." diye konuştu.

- 'YENİLİKLERE DEVAM EDİYORUZ'

Yeniliklere devam ettiklerini, hiç durmadan çalıştıklarını anlatan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla birlikte Allah nasip ederse dünyanın en güvenlikli, yerli ve milli pasaportu işlemleri üretilmeye başlandı. Yani önümüzdeki 3-4 ay içerisinde başkalarına ihtiyaç duymayacağımız, bizi güvenlik ve çiplerle bir alana sıkıştırmayacak, darphaneyle, Maliye ve Hazine Bakanlığımızla birlikte uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir adımı gerçekleştiriyoruz. Eğer becerebilirsek kimliklerimizde de aynı zamanda pasaportlarda da yani kendi ürettiğimiz yerli milli pasaportlarda da inşallah renkli resim kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Ehliyetleri kimlik kartlarına yüklediklerini hatırlatan Soylu, aynı şekilde kimlik kartlarının da ehliyetlere yükleneceği yeni bir sürecin içerisinde olduklarını belirtti.

Üç şeyi yapabileceklerini ve deneyeceklerini daha önceden söylediğini dile getiren Soylu, "Birincisi, ehliyetlerin kimliklere yüklenmesi, bunu tamamladık. İkincisi e-İmza'nın kimliklere yüklenmesiydi, bunu da tamamladık. Üçüncüsü ise kredi kartlarının üzerinden bir ödeme sistemi kimlik kartlarında geliştirilebilir mi? Bunu yapan dünyada örnek ülkeler var. Bu konuda da ciddi bir altyapı çalışması yapılıyor. Tüm bankalarımızla ve Merkez Bankasıyla ne yapabiliriz diye konuşuyoruz. Epey bir zamana ihtiyacımız var ama çalışmalar devam ediyor." dedi.

"Hayat kimliğine kolay" sloganı temalı lansmanda e-İmza'nın kimlik kartlarına yüklenmesi tanıtıldı. Ziraat Bankası Maslak Şubesi ve Üsküdar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne canlı bağlantı yapılarak e-İmza uygulamalı olarak gösterildi.

Lansmana, İçişleri Bakanı Soylu'nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar da katıldı.