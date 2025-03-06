Altınay, Turkcell'in katkılarıyla hazırlanan Anadolu Ajansı Teknoloji Masası'na konuk oldu.

Hakan Altınay, şirketin robot çalışmaları hakkında bilgi vererek, 1994 yılında gerçek anlamda 6 eksenli kinematik olarak insan koluna benzer özelliklerde endüstriyel bir robotu hayata geçirdiklerini söyledi.

1994'te Türkiye ekonomisinin teknolojik alana yatırım yapma konusunda elverişsiz şartlara sahip olduğunu anlatan Altınay, böyle bir dönemde seri olarak robot üretecek fabrika kurmak için yola çıktıklarını belirtti. Altınay, geçen sürede sahip oldukları bilgi birikimiyle ulusal ve uluslararası seviyede gerekli teknoloji altyapısına hakim bir grup haline dönüştüklerini aktardı.

Robot teknolojisinin savunmadan tıpa, ev işlerinden yaşlıların rehabilitasyonu ve çocuk bakımına kadar oldukça geniş bir alanda kullanıldığına işaret eden Altınay, son dönemde insansız taksi, insansız kara, deniz ve hava aracı, insansız denizaltı gibi uygulamalarla sıklıkla karşılaşıldığını dile getirdi.

İnsanların yavaş yavaş operasyonel anlamda bulundukları ortamdan çıkıp kontrol edici, karar verici pozisyonda kaldığını aktaran Altınay, "İlerleyen dönemde muharebe alanında da ön safta er pozisyonundaki askerleri görmeyeceğiz. Orada mühendislik anlamında yetiştirilmiş olan altyapıyla yönetilen robotik savaşçıları göreceğiz. Bunlar çok kısa bir zaman içerisinde olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- EV İŞLERİ ROBOTLARA DEVREDİLECEK

Gelecekte yaşam alanları içinde robot endüstrisinin ürünlerinin yetkin bir şekilde görülmeye başlanacağını anlatan Altınay, "Özellikle bu konuda da en fazla mutlu olacak kişiler ev hanımlarımız. 20 veya 30 çamaşır makinesi fiyatına evlerde hizmet sağlayan, insana benzeyen, 'humanoid' dediğimiz robotlarla yeni bir dünya başlayacak. 5 sene içinde evlerimizde artık yemeklerimizi hazırlayan sonra onu toplayan, oturduğumuz zaman kahve getiren robotlarımız olacak." diye konuştu.

Cerrahi müdahale yapan robotların da son dönemde etkin şekilde kullanıldığına değinen Altınay, gelecekte robotlarla insanların ortak bir yaşam kültürünü paylaşacağını kaydetti.

Altınay, robot konusunda son dönemde Çin'in yaptığı sıçramaya dikkati çekerek, 1990'larda yılda 30 bin endüstriyel robot üretildiğini ve bu robotları ağırlıklı olarak Batı Avrupa ülkelerinin kullandığını belirtti. Altınay, "Bugün 600 bin endüstriyel robot üretiliyor ve bunların 300 bin adeti Çin'de fabrikalarda kullanılıyor. Çin'de artık ucuz iş gücü değil, kalite ve verimlilik açısından robot endüstrisi inanılmaz biçimde kullanılmaya başlandı." dedi.

- HEDEF 2030'DA İNSANA BENZEYEN ROBOT

Türkiye'nin teknolojik yetkinlik açısından endüstriyel bir robotu sanayide kullanma konusunda dünyada önemli bir seviyesinde bulunduğuna işaret eden Hakan Altınay, "Robota dayalı esnek üretim teknolojileri konusunda Türkiye; Avrupa, Amerika, Asya açısından da önemli bir birikime sahip. Bu birikim 1990'lı yıllarda Altınay Robot Teknolojileri ile başladı. Ticari araç konusunda 550 robotun tek bir hat üzerinde araç ürettiği bir sistemi gerçekleştirdik. Yüzlerce metre uzunluğundaki hatta saclar 90 saniyede geometrik olarak bir araç gövdesine dönüşüyor. Yüzde 98,5 kalite hassasiyetiyle sıfırdan araç üretiyorsunuz. Robotlarla bir şey üretebilme konusunda önemli bir birikime sahibiz. Araç, beyaz eşya, mobilya. Aklınıza ne geliyorsa, üretmeyle alakalı bir şey hayal edin size robotlu bir üretim hattı oluşturalım." diye konuştu.

Altınay, Türkiye'nin endüstriyel robot üretme konusunda tekrar harekete geçtiğini belirterek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız 'Hamle' isminde yeni bir program başlatmıştı. O programda Türkiye'nin kendi endüstriyel robotunu yapma konusunda tekrardan bir çalışma söz konusuydu. Altınay Robot Teknolojileri sahip olduğu bilgi birikimi ile bu konuda, öncü firma olarak seçilip desteklenme kararı alındı." dedi.

2025 yılında temelini atarak Türkiye'de milli seviyede yeni bir robot endüstrisini hayata geçirmeye başladıklarına işaret eden Altınay, "Gelişmiş, Robotik, Akıllı Sanayi Sistemleri adını verdiğimiz bu projeyle ilerleyen dönemde sanayi robotları ve bu sanayi robotlarının alt bileşenlerini görmeye başlayacağız. 2030 yılında insana benzeyen robotu milli seviyede geliştirmiş bir firma olma arzusundayız." ifadelerini kullandı.

- "ROBOT KÖPEK VE KATIR ÜRETEBİLİRİZ"

Son dönemde sayıları ve kullanım alanları artan 4 bacaklı robotlara yönelik soruya Altınay, "Köpek ya da daha yüksek yük taşıma kapasitesiyle katır olarak nitelenen robotlardaki temel nokta, motor teknolojisine hakim olmak ve kontrol mekanizması. Türkiye, milli seviyede bunların hepsine hakim. Teknolojik yetkinliği belirli bir düzeyde olan firmanın bunu ürüne çevirip endüstriyel olarak satabiliyor olması lazım. Bu tarz robotlar Türkiye'de ticari olarak daha arka planda kalıyor. Siparişe dayalı daha fazla ürün satabilme imkanı olursa biz buna aday olabiliriz." yanıtını verdi.

Altınay, Altınay Savunma Teknolojileri'nin başta Milli Muharip Uçak KAAN olmak üzere pek çok önemli savunma sanayisi projesinde rol aldığını dile getirerek, havacılık alanında da DASAL Havacılık Teknolojileri AŞ adını verdikleri bir şirkete sahip olduklarını belirtti.

Şirketin geçen yıl gerçekleştirdiği halka arz süreci ile ilgili konuşan Altınay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada gelişmiş toplumlarda teknoloji şirketleri nasıl yönetiliyorlar diye baktım. Firmaların sahipliğinin aslında kurucularda olmadığını gördüm. Bu Japonya'da da Avrupa'da da Amerika'da da böyle. Teknolojik anlamda kurduğunuz ismi yaşayan ama sahibinin bu ülkenin, bu ülkenin çocuklarının olduğu bir değeri ortaya çıkarmak istedim. O yüzden millet adına kurduğumuz bu şirketi milletimizle paylaştık. Esas hedefim teknoloji şirketinin kalıcılığını sağlamaktı. Apple'ın, NVIDIA'nın ve Amazon'un sahibine bakıyoruz Amerikan halkı, Siemens'e bakıyoruz Avrupa halkı olduğunu görüyoruz. O zaman bizim de sahip olduğumuz değeri, ülkenin geleceğine katkı sağlayacak bir değere dönüştürmek için ülkenin çocuklarına bırakmamız gerekiyor. Yönetim kurullarımızı kurumsal anlamda oluşturup ben artık Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı olarak bu görevi üstlendim ama icrada benim çocuklarım görev almayacaklar. Yönetim kurulunda görev alabilirler ancak icrada almayacaklar. İcra, işi yönetmek anlamında bu işin en önemli kısmı. Batı kültürünün yapmış olduğu bu aşamaları artık kendi ülkemize taşımanın zamanı geldi. Ondan dolayı sahiplik değil; devamlılık ve sürdürülebilirlik önemli. Ülkemiz var olduğu müddetçe var olan bir şirketi oluşturabilmemiz için yeni teknolojileri ve sorumlulukları gerçekleştirebilen bu ülkenin çocukları, şirketin başında olmalı yaklaşımı bizi halka açılmaya götürdü. Zaten amacım da oydu."

- YENİ HALKA ARZ HAZIRLIĞI

Altınay Savunma Teknolojileri AŞ'nin çok başarılı bir halka arz ile 2024 yılının en iyi arzını yaptığını vurgulayan Altınay, "Yaklaşık 3,6 milyona yakın bireysel katılımcı 7 katlık bir taleple bize teveccüh gösterdi. Bizim açımızdan çok önemli bir şeydi bu. Altınay Savunma güçlü bir şekilde geleceğe emin adımlarla yürüyor. Grup bünyesindeki şirketlerin hepsinde bunu düşünüyorum. 2026 yılında da robot grubumuzu, grubumuzda 3 şirket var, halka açarak bu milletin malı olmasını çok arzu ediyorum." diye konuştu.