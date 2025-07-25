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Bilim-Teknoloji

Yerli ve milli NEXT Sosyal'e yoğun ilgi! Yüzbinlerce kişi uygulamayı indirdi

TEKNOFEST girişimcisi gençler tarafından geliştirilen yerli ve milli sosyal medya platformu NEXT Teknofest Sosyal vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın herkesi davet ettiği uygulama şimdiye kadar 250 bin kişi tarafından indirildi.

HABER MERKEZİ25 Temmuz 2025 Cuma 22:14 - Güncelleme:
Yerli ve milli NEXT Sosyal'e yoğun ilgi! Yüzbinlerce kişi uygulamayı indirdi
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Yerli sosyal medya uygulaması NEXT Teknofest Sosyal uygulamasının kullanıcı sayısı 250 bine ulaştı. Vatandaşlardan tam not alan ve verileri Türkiye'de barındıran uygulama, hem güvenlik hem de dijital özgürlük konusunda rakiplerine nazaran önemli avantaj sağlıyor.

GAZZE'Yİ ARTIK SUSTURAMAYACAKLAR

Özellikle Gazze konusunda paylaşımların engellendiği ve bazı hesapların kapatıldığı yabancı platformlara kıyasla NEXT Teknofest Sosyal uygulaması her yönüyle insanlara fikirlerini beyan edebilecekleri geniş bir özgürlük alanı sunuyor.

GROK'A YERLİ RAKİP: T3AI

Haber, gündem, yaşam, bilim ve teknoloji gibi içeriklerin yer aldığı bir sosyal medya platformu olan NEXT Sosyal'in en dikkat çeken özelliklerinden biri de, 'ahlaklı yapay zekâ' vizyonuyla geliştirilen T3AI isimli yapay zekâ asistanı. 'Ahlaklı yapay zekâ' T3AI, küfürlü paylaşımları nedeniyle tepkilerin odağındaki X platformunun yapay zekâ uygulaması Grok'a ciddi bir rakip olarak değerlendiriliyor.

"BÜYÜK SÜRPRİZLER SİZLERİ BEKLİYOR OLACAK"

Bugün bir TV kanalında açıklama yapan ve herkesi NEXT Teknofest Sosyal'i kullanmaya davet eden Bayraktar, "TEKNOFEST için 17-21 Eylül'de İstanbul'da olacağız. NEXT Teknofest Sosyal'ı kullanarak gelirseniz büyük sürprizler sizleri bekliyor olacak" dedi.

Sosyal medya platformlarının ilk hafta kullanıcı sayıları şöyle:

Instagram (2010): 100.000

Twitter (X) (2006): 5.000

Facebook (2004): İlk haftada yalnızca Harvard öğrencileri – yaklaşık 10.000

Snapchat (2011): Yaklaşık 1.000

Pinterest (2010): Beta dönemi, ilk hafta <5.000

LinkedIn (2003): İlk haftada 4.500

YouTube (2005): İlk hafta <10.000 tahmini

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