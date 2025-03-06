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Bilim-Teknoloji

Yerli ve milli tren seti raylara çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından yapılan yerli ve milli tren seti, Gaziantep'teki Başpınar İstasyonu'nda raylara yerleştirildi.

AA6 Mart 2025 Perşembe 12:24 - Güncelleme:
Yerli ve milli tren seti raylara çıktı
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Milli Banliyö Tren Seti Projesi kapsamında TÜRASAŞ tarafından Sakarya'da üretilen yerli ve milli ilk set, kente geldi.

Büyükşehir Belediyesi hizmetindeki GAZİRAY Projesi kapsamında Başpınar İstasyonu'na getirilen setler, raylara yerleştirildi.

Sette 32 yolcu kapısı, 42 bilgilendirme ekranı, iç ve dış güvenlik kameraları, ses sistemi ve yaklaşık 85 bin metre yangına dayanıklı kablo tesisatıyla dikkati çekiyor.

Çalışmaları yerinde takip eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur, projenin kent için heyecan ve gurur verici olduğunu söyledi.

Kent ulaşımını rahatlatmak için çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Uğur, şunları kaydetti:

"Bugün TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli olarak üretilen vagonlarımız Gaziantep'e ulaştı ve raylara indiriliyor. GAZİRAY bugün, 10 bin kişi yolcu kapasitesiyle çalışıyor. Şu anda 20 dakikada 1 olan sefer sayımızı, beklediğimiz tren setleri geldiğinde 6 dakikada bir sefer sayısına ulaştırmış olacağız. Böylelikle toplam yolcu kapasitemizi de 60 bine çıkaracağız."

  • TÜRASAŞ
  • yerli tren seti
  • Gaziantepe milli tren

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