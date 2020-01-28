Yetkililer uyardı: Perşembe günü iki uydu birbiriyle çarpışabilir

28.01.2020 16:00 - Güncelleme: 28.01.2020 16:00

Gökhan Ertaş – TM Dijital Haber Merkezi



LeoLabs, 1983'te fırlatılan ve hizmet dışı bırakılmış bir uzay teleskobu olan IRAS ile 1967'de fırlatılan emekli bir bilimsel deney uydusunun 30 Ocak Perşembe gecesi 02:39'da (TSİ), birbirine inanılmaz derecede yakın bir geçiş yapacağını, bu geçişin bir çarpışmaya yol açabileceğini bildirdi.

LeoLabs'ın verilerine göre, göreceli hızları saniyede 14,7 kilometre olan iki uzay aracı birbirinden sadece 15 ila 30 metre yakın mesafeden geçecek.

İki uzay nesnesi de hizmet dışı kaldığından, Dünya'dan herhangi bir kaçış manevrası yapmak için onlarla iletişim kurulabilmesi mümkün değil.

Flinders Üniversitesi'nden uzay arkeoloğu Alice Gorman, "Bu tür çarpışmalar daha önce gerçekleşti. Bu konuda gerçekten ilginç olan şey, 15 ila 30 metre içindeki tahmini yakın geçişin inanılmaz derecede yakın olmasıdır." ifadesini kullandı.

Gorman, "Bunun bir süredir gördüğümüz en tehlikeli çarpışmalardan biri olduğunu söyleyebilirim." dedi.

İki uzay aracı çarpışırsa, daha küçük olanın yok olacağını ve yeni bir enkaz bulutu üreteceğini belirten Gorman, "Daha büyük olan büyük olasılıkla sağlam kalır, ancak daha fazla döküntü (uzay çöpü) üretir." dedi.

DÜNYA İÇİN HERHANGİ BİR TEHLİKE OLUŞTURMUYOR

Çarpışmanın Dünya için kesinlikle bir tehlike oluşturmayacağını belirten uzmanlar, yörüngede biriken çarpışma kalıntılarının, atmosferik yeniden girişte zararsız bir şekilde yanacağını, yere bile inmeyeceğini belirttiler.

İki uydunun inanılmaz derecede yüksek bir hızda çarpışacaklarını belirten Gorman, "Bu hızda, muhtemelen daha küçük uydunun tamamen daha küçük parçalara bölünmesine neden olacak. Bu da parçaların her birini kendi başına bir uzay enkaz parçası haline getirecek. Böylece, çalışan bir uydu ile çarpışma riskini artıran uzay döküntüsü parçalarının sayıları artacak." dedi.

"İLERİDE BÜYÜK SORUNLAR YAŞANABİLİR"

Gittikçe artan uydu sayısının, daha fazla uydunun yaşamlarının sonuna ulaşması ve hizmetten çıkarılmasıyla birlikte ilerleyen zamanlarda çarpışmaların kesinlikle bir sorun olacağını belirten Gorman, "Önümüzdeki on yılda bu enkazların bazılarından nasıl kurtulacağımızı düşünmezsek, bu tür çarpışmalar uydu fırlatma ve uzay operasyonları gerçekleştirmenin daha zor olacağı anlamına gelecektir." ifadelerine yer verdi.