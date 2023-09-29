Yılın ilk yarısında internet abone sayısı belli oldu

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu"nu değerlendirdi.

İkinci çeyrekte kurum tarafından yetkilendirilen 465 şirketin, 843 yetki belgesi bulunduğunu belirten Uraloğlu, TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un net satış gelirlerinin yaklaşık 38,2 milyar lirayken, diğer işletmecilerin toplam gelirlerinin 12,1 milyar lira olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, yılın ilk yarısı itibarıyla mobil abone sayısının 91,4 milyon, mobil abone yaygınlığının yüzde 107,1 olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Mobil abonelerin 84 milyonunun 2016'da hizmete başlayan 4,5G aboneliğini tercih ettiği ve 4,5G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 91,8'ini oluşturduğu görüldü. M2M abone sayısı 8,5 milyona ulaştı. 2023 yılının ilk yarısı itibarıyla taşınan toplam mobil numara sayısı yaklaşık 172 milyon oldu. Bununla birlikte yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 9,2 artışla 2 milyon 465 bin 812 numara taşıma işlemi gerçekleşti. Sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulamasının başladığı 10 Eylül 2009'dan 30 Haziran 2023'e kadar toplam 2 milyon 538 bin 670 numara taşıma işlemi yapıldı."

"MOBİL ŞEBEKELERDE AYLIK ORTALAMA KULLANIM SÜRESİ 477 DAKİKA"

Uraloğlu, yılın ilk yarısı itibarıyla mobil şebekelerde aylık ortalama kullanım süresinin 477, sabit şebekelerde ise 95 dakika olduğuna dikkati çekerek, "İnternet abone sayısı incelendiğinde 71,7 milyonu mobil olmak üzere toplam genişbant internet abone sayısı 93,1 milyona ulaştı. 2023'ün ilk yarısında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,6 civarında artışla 536 bin kilometre fiber altyapıya ulaşılmış olup, fiber internet abone sayısı ise yaklaşık 6,3 milyondur." ifadelerini kullandı.

Genişbant internet abonelerinin kullanımlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Uraloğlu, "2022'nin ikinci çeyreğinde sabit genişbant abonelerinin ortalama aylık veri kullanımı 238 cigabayt iken, 2023'ün ikinci çeyreğinde bu rakamın 254 cigabayta yükseldiği, mobil abonelerde ise 2022 yılının ikinci çeyreğinde 12,8 cigabayt olan veri kullanımının 16 cigabayta ulaştığı görüldü." bilgisini verdi.

Uraloğlu, Türkiye'de 6 yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunduğunu belirterek, "Söz konusu elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları tarafından Haziran 2023 sonu itibarıyla 6,9 milyon elektronik imza ve 903 bin mobil imza olmak üzere toplam 7,8 milyon elektronik sertifika oluşturuldu." açıklamasını yaptı.

