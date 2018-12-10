Yılın son ve en büyük görsel şöleni olarak nitelendirilen Geminid (İkizler) göktaşı yağmuru başlıyor: Türkiye'den izlenebilecek

Dünyanın dört bir yanındaki gökyüzü severler, bu yıl 13-14 Aralık tarihleri arasında doruğa ulaşacak olan ve yılda yalnızca bir kez gerçekleşen Geminid (İkizler) göktaşı yağmurunu iple çekiyor.

Geminid meteor yağmuru, her yıl Aralık ayının ilk iki haftası aktiftir. Bu etkinlik süresince, yoğun olarak meteorların atmosfere girişi tam bir görsel şölene dönüşür. 2018 yılındaki Geminid meteor yağmuru bu yıl 4-17 Aralık tarihleri arasında izlenebilecek. Zirve noktasına 13 - 14 Aralık’ta ulaşacak olan meteor yağmuru, en iyi bu tarihlerde akşam 21:00'den sabah saatlerine kadar Türkiye'den gözlemlenebilecek.

Nasıl gözlemlenir?

Perseid Göktaşı Yağmuru’ndan sonra yılın en iyi ikinci göktaşı yağmuru olacak olan İkizler Göktaşı Yağmuru sırasında ışık kirliliği olmayan bir yerde saatte 50 ile 100 adet meteor görmeniz mümkün. Gözlem için dürbüne, teleskoba ya da başka bir tür astronomik ekipmana ihtiyacımız yok.

Gece 21:00'den sonra, saatte ortalama 50 ila 100'e yakın “yıldız kayması” görülebilecek. Bu meteor yağmurunda, ay gece saatlerinde gökyüzünde görünmeyeceğinden daha karanlık bir gökyüzü olacak. Bu atmosfere giren göktaşlarının yanarak sağladığı ışığı daha iyi görmemizi sağlayacak. Göktaşlarını en iyi şekilde izlemek için mümkün olduğu kadar şehir ışıklarından uzakta karanlık bir bölge bulmakta (şehir dışı) fayda var.

Nereye, ne zaman bakmak gerek?

İkizler Göktaşı Yağmuru’nun saçılım noktası, İkizler Takımyıldızı’nın bulunduğu bölge. Saat 21.00 sularında doğu ufkunda yükselmeye başlayacak olan İkizler Takımyıldızı’nın en parlak yıldızları olan Polluks ve Kastor’u, yine doğu ufkunda üst üste dizili belirgin üç yıldızıyla, Avcı Takımyıldızı’nın doğusunda görebilirsiniz.

İkizler Takımyıldızı’nı seçemeyecek olsanız dahi, saat 21.00’den sonra doğu ufkuna bakmanız yeterli olacak. Çünkü göktaşı yağmurlarının belirli saçılım noktaları bulunsa bile, gökyüzünün her bir yönünde görülebilirler.

Geminidler nasıl oluşuyor

Geminid meteor yağmuru, her yılın bu bölümlerinde 3200 Phaethon isimli asteroidin arkasında bıraktığı parçaların Dünya atmosferine giriş yapması sırasında yanması sonucunda oluşuyor. Bu asteroidin tarihçesi yaklaşık 200 yıl öncesine dayalıdır. İlk defa 1833 yılında Mississippi Nehri üzerindeki bir gemi tarafından kayıt edilmiştir.