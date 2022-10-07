Yokedici silahlardan etkili! Dünya tehlikede: Bu daha ölümcül olacak

Dünyanın en büyük özel siber güvenlik şirketi olan Forcepoint'in CEO'su Manny Rivelo, dünyayı bekleyen tehlikeye karşı uyardı.

Rivelo, verdiği bir demeçte, siber suçluların gelecekte dijital bir savaşa girmeye karar vermeleri durumunda olabilecek senaryolara değinerek, "Kamu hizmeti veren önemli kurumları kapatabilirler veya arabaları hackleyerek ele geçirebilirler" dedi.

YOKEDİCİ SİLAHLARDAN ETKİLİ! "GERÇEK SAVAŞTAN DAHA ÖLÜMCÜL OLACAK"

Rivelo, dijital yeraltı dünyasındaki bilgisayar korsanlarının, kritik altyapı cihazlarını hedef alması durumunda, gelecekteki siber saldırıların gerçek savaşlardan daha ölümcül olabileceğini söyledi.

Rivelo, "Dünya dijital hale geldikçe, güvenlik açıkları da büyüyor. Gelecekte bir savaşın illa bomba veya füze gibi yokedici silahlarla yapılması gerekmeyecek; bir ülkenin elektrik şebekesini kışın ortasında kapatmak veya temiz suya sahip olma imkanlarını engellemek yeterli olabilir. Bunların gelecekte olma potansiyeli tahmin edemeyeceğiniz kadar yüksek çünkü nesnelerin interneti çağında istedikleri her şeyi kapatabilirler. " dedi.

Araştırma firması Gartner'ın, teknolojiyi bir silaha dönüştürmenin tehlikelerinden bahsettiği raporunda, bunların insanlara zarar verme potansiyelinin yüksek olduğunu ve hatta onları öldürebileceği belirtiliyor.

Rivelo, "Arabalar artık daha çok bilgisayar veya çip güdümlü. Hepsi bir internet ağına bağlı. Saldırganlar, arabaları veya otonom araçları birbirine çarpmaları için yanlış yönlendirebilirler" dedi.

Kuruluşların bütçelerinin beşte birini siber güvenlik altyapısı için harcadıklarını vurgulayan Rivelo, bu kurumların çoğunun -devlet kurumları da dahil olmak üzere- son derece hassas verilere sahip olduklarını söyledi.

Rivelo, bu kuruluşların her zaman bir tehdit altında olduğunu ve herhangi bir erişim talebinin doğrulanması gerektiği varsayıldığı, sıfır güven yaklaşımını benimsemelerini önerdi.

"METAVERSE, SOSYAL MÜHENDİSLİK SALDIRILARI İÇİN BİR OYUN ALANI OLABİLİR"

Rivelo, "Kullanıcıların birbirleriyle avatarları yoluyla etkileşime girdiği, dünyanın simüle edilmiş hali olan metaverse aleminin, şüphesiz karmaşık siber saldırılara maruz kalması beklenir." dedi.

Kullanıcılardan kaynaklı güvenlik açıklarından yararlanabilecek bir ortamın olduğunu vurgulayan Rivelo, "Kullanıcıları manipüle ederek, özel bilgilerini ifşa etmeye zorlayan sosyal mühendislik saldırıları gerçekleştirilebilir." dedi.

Metaverse deneyimini diğer sanal ortamlara kıyasla "çok daha sürükleyici" olarak nitelendiren Rivelo, "Metaverse'ten korkmamalıyız. Bu teknoloji, ticaret yapmanın ve etkileşim kurmanın yeni yollarını ortaya çıkaracak. Ancak kendimizi nasıl koruyacağımız konusunda dikkatli olmalıyız." dedi.

Meta veri tabanında hangi tehditlerin yaygın olacağını tahmin etmenin şimdiden zor olabileceğini belirten Rivelo, "Siber güvenlik endüstrisi, kullanıcıları ve tüm ekosistemi korumak için yavaş yavaş gelişecek ve zamanla hangi saldırıların olabileceğini öngörebilecek bir hale geleceğinden eminim" dedi.

Star Gazetesi