İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2024 Pazar / 30 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7004
  • EURO
    36,7726
  • ALTIN
    2961.82
  • BIST100
    9652
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Yolu Togg açtı! Türkiye'nin yeni ''unicorn''u olabilirler

Türkiye'nin ilk ve tek yerli, ileri teknoloji kamera tasarım ve üretim girişimi Büyütech, Türkiye'nin yeni 'unicorn'u olmayı hedefliyor.

AA1 Aralık 2024 Pazar 12:52 - Güncelleme:
Yolu Togg açtı! Türkiye'nin yeni ''unicorn''u olabilirler
ABONE OL

Araçların çevrelerini algılaması için kameralar tasarlayan, geliştiren ve üreten Türk teknoloji şirketi Büyütech, ölçeklenebilir ve maliyet etkin teknolojilerle otonom sürüşü mümkün kılmak için çalışmalar yapıyor.

Kamera teknolojilerinde 120 ülkede aktif olarak kullanılan 300 binden fazla kameraya imza atan şirket, 2020 yılından itibaren otomotiv sektörüne odaklandı. Geçen yıl Türkiye'nin ilk otomotiv sınıfı kamera üretim tesisini kurdu.

Yerli kameralar için kısa süre içerisinde Togg, Stellantis, Ford Trucks, Hidromek gibi alanında önde gelen firmalarla çeşitli işbirlikleri geliştirildi.

Düzenlenen 2 yatırım turunda 7 milyon dolar yatırım alarak büyümesini sürdüren Büyütech, 70 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı, ekibini 10 kat genişletti, gelirlerini 40 kat artırdı. Bunun yanında halihazırda yaklaşık 160 milyon dolarlık bir sözleşme potansiyeline sahip bulunuyor.

Yıllık 800 bin kamera üretim kapasitesine sahip olan şirket, küçük yatırımlarla bu sayıyı yıllık 3 milyon adede çıkarabilecek.

- ARAÇLARI DONATAN YERLİ KAMERALAR

"Trafik kazalarının olmadığı bir dünya" hedefiyle çalışan Büyütech'in Sürücü Yorgunluk Algılama Kamera Sistemi, Togg ile yollara çıkmaya başladı, 2026 yılından itibaren Ford Trucks tarafından üretilecek tırlarda da yer alacak.

Sistem, sürücünün dikkat, yorgunluk ve dikkatsizlik seviyelerini izliyor, aracı uyarıyor. Otonom seviyesi arttıkça aracın kendini emniyet şeridine çekmesini sağlayacak fonksiyonların çalışmasını sağlıyor.

Çevresel Görüş Kamera Sistemi, aracın etrafında 360 derece görüş oluşturuyor. Sürücü farkındalığını artırıyor, kör noktaları azaltıyor ve park etme sırasında çarpışmaları önlüyor. Togg'da yer alan sistem, şubat ayından itibaren Tofaş ürünlerinde de kullanılmaya başlanacak. Hidromek'in iş makinelerinde de bu sistemden yararlanılıyor.

Kamera sistemleri yanında Podar isimli yeni nesil bir teknoloji üzerinde çalışan Büyütech, her türlü hava koşulunda herhangi bir nesneyi tespit edebilen nihai pasif algılama çözümü geliştiriyor.

2026 sonrasında Avrupa'da her araçta zorunlu 3, ortalama 5 kamera bulunacağı, "seviye 3" otonom araçlarla birlikte bu sayının 20'ye çıkacağı belirtiliyor. Tüm bu gelişmelerin akıllı kamera pazarını oldukça büyütmesi öngörülüyor.

- YENİ YATIRIMLA "UNİCORN" YOLU AÇILACAK

Halka arz öncesi büyüme sürecini desteklemek için Büyütech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile yeni bir yatırım turu başlatan şirket, 3 yıllık dönemde toplamda 15 milyon dolar fon büyüklüğüne ulaşmayı amaçlıyor.

Yeni yatırımlar, ürün ve müşteri portföyünün genişlemesi, global pazardaki etkinliğin artırılmasıyla 2028 yılında 1 milyar dolar değerinin yakalanarak "unicorn" hedefine ulaşılması, 2030'a kadar da halka arz sürecinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

  • Büyütech
  • unicorn hedefi
  • yerli kamera

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.