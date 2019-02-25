İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2976
  • 6,0243
  • 226.163
  • 104.330
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

YouTube aşı karşıtı kanallara reklam vermeyi kesiyor

Video paylaşım sitesi YouTube, tıbbi aşılarla ilgili yanlış bilgiler yayan kanalların kendi platformu üzerinden reklam geliri elde etmelerini engelleyecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Video paylaşım sitesi YouTube paylaşımlarında tıbbi aşılarla ilgili yanlış bilgi ve temelsiz tezlere yer veren kanalların reklamlarını kestiğini açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre YouTube, aşı karşıtı yayınlar yapan kanalların zararlı ve tehlikeli fikirlerin yayılmasına yol açtıkları gerekçesiyle video paylaşım sitesi üzerinden reklam geliri elde etmelerini engelleyeceğini duyurdu.

Şirket, aşı karşıtı yayınların reklam almasını engellemenin yanında konuyla ilgili uzman görüşlerine yer veren ve tıbbi aşıların faydalarına değinen bilimsel içeriklere ulaşılmasını kolaylaştıracağını belirtti.

Ayrıca tıbbi aşılarla ilgili gerçek dışı bilgilere yer veren videoların tavsiye edilmesinin önleneceği ifade edildi.

Şirket söz konusu videoları platformundan kaldırmayacağını, ancak video altlarında reklam panellerinin bulunduğu yere izleyicilerin videoda yer alan görüşleri doğrulayabileceği kaynakların bağlantılarını koyacağını kaydetti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tıp konularında yanlış bilgilendirme özellikle kaygı verici. Her logaritma değişikliğinde olduğu gibi bunu önlemeye yönelik adımlar da aşamalı olacak, zamanla daha etkili hale gelecek."

Bazı reklam verenler daha önce kendi ürünlerinin reklamlarının aşı karşıtı videolarda yayımlanmasına karşı YouTube'a şikayette bulunmuştu. Şirketler tedbir alınana dek reklamlarını platformdan çekme kararı almıştı.

Başkan Erdoğan ´Hedef 2023´ marşını dinledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

YouTube harekete geçti: Reklam vermeyi kesiyor

YouTube harekete geçti: Reklam vermeyi kesiyor

Avusturya'dan skandal mülteci kararı

Avusturya'dan skandal mülteci kararı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Kim'in taklitçisi sınır dışı edildi

Kim'in taklitçisi sınır dışı edildi

Macron ABD'ye Suriye mesajı: Karardan memnunuz

Macron ABD'ye Suriye mesajı: Karardan memnunuz

Beşiktaş - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

Beşiktaş - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

Başkan Erdoğan 'Hedef 2023' marşını dinledi

Başkan Erdoğan 'Hedef 2023' marşını dinledi

AB'den 'Venezuela' uyarısı: Müdahaleden kaçınılmalı

AB'den 'Venezuela' uyarısı: Müdahaleden kaçınılmalı
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan: Yeni kurulacak askeri birliklerden ilkinin yeri Yozgat olacak

Başkan Erdoğan: Yeni kurulacak askeri birliklerden ilkinin yeri Yozgat olacak

2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu! İşte 91. Oscar Ödülleri kazananlar

2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu! İşte 91. Oscar Ödülleri kazananlar

Bakan Varank: Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk

Bakan Varank: Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasından çarpıcı kareler

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasından çarpıcı kareler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019