YouTube neden açılmıyor? YouTube çöktü mü?

14 Aralık 2020 Pazartesi 15:32 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 15:32

YouTube neden açılmıyor? sorusunun yanıtı internet ortamında yoğun olarak araştırılıyor. Popüler video video paylaşım sitesi YouTube ve Google'a erişim sıkıntısı yaşanıyor. YouTube'a giren kullanıcılar "Something went wrong..." uyarısıyla karşılaşıyor. Peki Google ve YouTube çöktü mü, YouTube'a neden erişim sağlanamıyor?

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?



YouTube erişim sorunu ile ilgili son dakika gelişmeleri kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Google ve YouTube'da yaşanan erişim sonrasında Google'dan konu ile ilgili bir açıklama geldi. Peki YouTube ve Google çöktü mü? İşte son dakika gelişmeleri...

YOUTUBE NEDEN AÇILMIYOR?

YouTube'a yaklaşık yarım saattir erişim sağlanamıyor. Canlı arıza haritası üzerinden yapılan açıklamada, sorunun genellikle internet sitesine erişim, giriş ve video ekleme hatası olarak kaydedildi. Google ve YouTube'un neden açılmadığına dair Google tarafından açıklama yapıldı. İşte detaylar...

GOOGLE TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Google Türkiye Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Google sunucularında yaşanan sorunların farkında olduklarını belirterek, "Google, bu kritik sorunları gidermek için çalışıyor." açıklamasında bulundu.

Canlı arıza haritası üzerinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde YouTube'a erişim sorunu yaşanıyor. Saat 14.27'de başlayan erişim sorunu, Avrupa ülkelerinde yoğun olarak görülüyor. Türkiye'de ise erişim sorununun yoğunlukla İstanbul'da olduğu bildirildi.

Google'ın en popüler hizmetlerinden biri olan Gmail'da da benzer bir sorun yaşanıyor. Video paylaşım sitesi Youtube sayfasına ulaşılamıyor. Pek çok kullanıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yotube'da hata yaşadıklarını dile getiriyor. Global bir sorun yaşayan Youtube'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.