Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri sürücüsüz elektrikli prototip araç tasarladı

AA 5 Eylül 2021 Pazar 15:45 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 15:46

Öğrenciler, şoföre gerek duymadan, insan hatalarını ve yaşanabilecek kazaları en aza indirmesi amaçlanan, trafik kurallarına uyan, trafik levhalarını tanıyan aracın son kontrollerini yaparak yarışa hazır hale getirdi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, gazetecilere, üniversitelerinin bu tür etkinliklere önem verdiğini belirterek öğrencilere yarışmada başarı diledi.

Proje danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çetin de tasarladıkları aracı yerli ve milli imkanlar dahilinde yaptıklarını ifade ederek, şoföre gerek duymadan, insan hatalarını ve yaşanabilecek kazaları en aza indirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Çetin, "Geçen yılki elektrikli aracı insansız teknolojilerle donattık. Şu anda robotsak yarışlarının istenenlerinin tamamını karşılayabiliyoruz. Bunu da arkadaşlarımız kendi emekleriyle gerçekleştirdiler. Kesinlikle yerli ve milli. Milli teknoloji hamlesine uygun bir çalışma geliştirildi. Aynı şekilde otonom sürüş kartını da özgün bir şekilde ürettik. Yarışmada derece alacağımıza inanıyoruz." dedi.

Bozok Elektrik Elektronik Mühendislikleri (BeeM) takımı olarak bu aracı 9 ayda tasarladıklarını aktaran takım kaptanı yüksek lisans öğrencisi Fatma Nur Ortataş ise şunları kaydetti:

"Aracımız olağan akışta bir trafik içerisinde hareket edebilecek özelliklere sahip ve insansız olarak hareket edebilmekte. Üzerinde gerekli kamera ve sensörler bulunarak trafik akışında bütün levhaları tanıyıp kurallara uygun şekilde hareket ediyor. Aracımız bir yolcuyu alıp trafik işaretlerine uygun şekilde hareket ederek tekrar yolcuyu indirme üzerine planlanan bir parkur içerisinde yarışacak. Aracımız, gördüğü levhalara ve işaretlere bağlı kalarak, kendi şerit takibi ile hareket ediyor. Gerekli levhalarda trafik ve ışıklarda duruyor. Dönüşlerini gerçekleştiriyor, sonunda da bir park alanı var, burada da parkı doğru şekilde yapılması isteniyor. Doğru levhayı tespit ederek uygun şekilde aracı park ediyor."

Ortataş, Gebze Bilişim Vadisi'nde TEKNOFEST 2021 Robotaksi Binek Otonom Araç yarışlarında yarışacaklarını ve hedeflerinin dereceye girmek olduğunu aktardı.