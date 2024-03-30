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Bilim-Teknoloji

YSK ve HAVELSAN mühendisleri ortak geliştirdi! Seçim ''Kokpit''ten takip edilecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri, yarınki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarını, 'kokpit' adı verilen ekrandan takip edecek. 'Kokpit' YSK'nın kendi mühendisleri ile HAVELSAN ortak çalışması sonucu geliştirildi.

AA30 Mart 2024 Cumartesi 12:31 - Güncelleme:
YSK ve HAVELSAN mühendisleri ortak geliştirdi! Seçim ''Kokpit''ten takip edilecek
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YSK, yarın yapılacak yerel seçime yönelik teknik hazırlıklarını da tamamladı.

Seçimle ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütüldüğü, bilgi ve belgenin üretildiği, elektronik ortamda saklandığı, güvenli bir şekilde korunduğu, seçmen kütüklerinin sürekli güncellendiği Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS), toplanan seçim sonuçlarının eş zamanlı izlenebilmesine olanak tanıyor.

Kurulun kendi mühendisleri ile HAVELSAN ortak çalışması sonucu, seçim mevzuatına uygun yazılımla hazırlanan SEÇSİS, seçim sonuçlarının eş zamanlı olarak siyasi partilerle paylaşılmasını da sağlıyor.

Bu kapsamda, SEÇSİS Veri Merkezi'nde, seçim sonuçlarını eş zamanlı izlemek amacıyla hazırlıklar tamamlandı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, kurul üyeleri ve siyasi partilerin YSK temsilcileri kurul odasında, seçim sonuçlarını "kokpit" adı verilen ekran üzerinden izleyecek.

"Kokpit" ekranı, YSK konferans salonunda, seçime girme yeterliliği bulunan siyasi partilere de açık olacak.

İlçe seçim kurullarında SEÇSİS'e girilen veriler doğrudan YSK'ya ulaşacak, eş zamanlı olarak da siyasi partilerle paylaşılacak.

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