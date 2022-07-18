Ülkü Ocaklarından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, haritanın NFT olarak düzenlendiğini bildirdi.

Sosyal medyada NFT'nin MetaMask kripto cüzdan adresine "#ÜlküOcaklarıHaritası" etiketiyle yorum yazan 1522 kişiye haritayı hediye edeceklerini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türk milletinin denizlerdeki Kızıl Elma'sının vücut bulduğu Ülkü Ocakları Haritası, sahil güvenliğimizi, Türk milletinin haklı çıkarlarını ve 1522'den gelen tarih şuurumuzu göstermekle birlikte 12 adayı içine alacak şekilde hazırlanmıştır. 1522 kişiye hediye edilmesinin amacı ise Türk milletinin haklı çıkarlarını ve 1522'den beri gelen tarih şuurunu göstermektir."