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Bilim-Teknoloji

Yurt dışında yaşayan Türk gençleri TEKNOFEST'te: Vatanımla gurur duyuyorum

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) işbirliğinde hayata geçirilen 'SKY Global Türk Staj Programı' kapsamında yurt dışından Türkiye'ye gelen Türk gençleri, TEKNOFEST'te gördüklerinden dolayı ülkeleriyle gurur duyduklarını söyledi.

AA2 Eylül 2023 Cumartesi 11:33 - Güncelleme:
Yurt dışında yaşayan Türk gençleri TEKNOFEST'te: Vatanımla gurur duyuyorum
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Program kapsamında Ankara'da bulunan öğrenciler, TEKNOFEST'te AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Almanya'da yaşayan makine mühendisliği bölümü öğrencisi İkra Okumuş, Türkiye'de YTB-TUSAŞ işbirliğinde düzenlenen staj programı dolayısıyla bulunduğunu ifade ederek, ana vatanında bu tarz etkinliklerin yapılmasından gurur duyduğunu dile getirdi.

Festivalde Bayraktar Akıncı ve Türk Yıldızları'nın uçuşlarının ilgisini çektiğini belirten Okumuş, "TEKNOFEST tarzı etkinliklerin devamını bekliyoruz." dedi.

İngiltere'de üniversite eğitimini sürdüren Kübra Şeker de program kapsamında çok sayıda gencin farklı tecrübeler edinme şansına sahip olduğunu kaydederek, TEKNOFEST'te gördüğü gelişmeler dolayısıyla ülkesiyle gurur duyduğunun altını çizdi.

Şeker, kendilerine bu imkanları sağladığı için YTB ve TUSAŞ' a teşekkür etti.

- "VATANIMLA GURUR DUYUYORUM"

Festivale Avustralya'dan katılan, havacılık ve uzay mühendisliği bölümünde eğitimini sürdüren Kağan Uçar da "TUSAŞ'ta staj yapıyorum ve TEKNOFEST'e katılımımızı sağladığı için YTB'ye çok teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye'nin geldiği noktanın kendisine "gurur verdiğini" söyleyen Uçar, "Vatanımla gurur duyuyorum, bugün gençlerin ve çocukların gökyüzüne meraklı bakışları ve heyecanları beni gelecek açısından umutlandırdı." ifadelerini kullandı.

Uçar, Türk gençlerinin "çizgi filmlerle" değil "uçaklarla" mutlu olduğunu dile getirerek, bu durumun Türkiye için umut verici olduğunu söyledi.

SKY Global Türk Staj Programı'ndan yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, çifte vatandaş, Mavi Kart sahipleri ve Mavi Kart almaya hakkı olanlar yararlanabiliyor.

Ayrıca katılım için yaşları 18 ila 35 olan üniversitelerin mühendislik fakültelerinde eğitim gören öğrenci veya ilgili fakültelerden yeni mezun olma şartı aranıyor.

YTB, her yıl TEKNOFEST'e Avrupa'da yaşayan Türk gençlerinin katılmasını sağlıyor.

Anadolu Ajansının (AA), 8'inci kez global iletişim ortağı olduğu, Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, 3 Eylül'de sona erecek.

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