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Bilim-Teknoloji

Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yurt dışından getirilen cep telefonları için dikkat çeken bir düzenlemeye gitti. Buna göre, 120 günlük kayıtsız kullanım süresinin, e-Devlet üzerinden 180 güne çıkarılabilecek.

2 Nisan 2024 Salı 10:36 - Güncelleme:
Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yurt dışından getirilen cep telefonlarının 120 günlük kayıtsız kullanım süresinin, e-Devlet üzerinden 180 güne çıkarılabileceğini duyurdu.

120 GÜNDEN 180 GÜNE ÇIKARILDI

Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye gelişlerinde cep telefonu getiren Türk vatandaşların, 120 günlük kayıtsız kullanım süresi 180 güne çıkarıldı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin paylaşımında;

"Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilirler" ifadelerine yer verildi ifadelerine yer verildi.

Yurt dışı telefon kayıt ücreti, Ocak 2024 itibarıyla 31 bin 692 TL'ye yükseltilmişti.

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