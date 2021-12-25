Yüzde 40'lık rekor oran! MC-21 ilk kez havalandı

star.com.tr 25 Aralık 2021 Cumartesi 12:22 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 12:22

Rostec basın ofisinin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, yerli olarak tasarlanmış kompozit kanatlı en yeni Rus MC-21 yolcu uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi.



Şirket açıklamasında, "Bugün Rus yapımı polimer kompozit malzemelerden üretilmiş kanatlı MC-21-300 uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Uçak İrkutsk Havacılık Fabrikası pistinden havalandı. Uçuş planlandığı gibi gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

Kanadın taşıyıcı çerçevesi için yerli malzemeler Rosatom, Moskova Devlet Üniversitesi bilim adamları ve havacılık endüstrisi uzmanları arasındaki iş birliğiyle geliştirildi.

REKOR ORANDA KOMPOZİT

Rostec CEO'su Sergey Chemezov'a göre, MC-21 uçağındaki kompozit malzemelerin payı, bu sınıftaki uçaklar için rekor olan yüzde 40 civarında.

Chemezov, "Sağlam ve hafif kompozit malzemelerin kullanımı, metal bir kanat için imkansız olan benzersiz aerodinamik parametrelere sahip bir kanat geliştirmeyi mümkün kıldı. Geliştirilmiş aerodinamik, MC-21'in gövdesini genişletmeyi ve kabini daha geniş hale getirmeyi mümkün kıldı, böylece daha iyi konfor sağladık." dedi Chemezov.

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