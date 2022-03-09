Milliyet 9 Mart 2022 Çarşamba 08:18 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 08:18

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olarak Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde yapılan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu ilk açık deniz seyrini gerçekleştirmek üzere açıldı.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girmesiyle Türkiye'nin ilk helikopterli çıkartma gemisi olması planlanan TCG Anadolu'nun inşaatına 17 Nisan 2016 günü başlanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı; 232 metre uzunluğunda ve 27 bin ton ağırlığıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en büyük gemisi TCG Anadolu'nun liman kabul testlerine başladığını belirtti. Liman kabul testleri, bir geminin denize indirilmesinden sonra üzerine konuşlu savunma ve saldırı sistemleriyle tüm elektronik cihazların kullanılarak kabiliyetlerinin gerçek ortamda denenmesini amaçlıyor.

Milliyet'in haberine göre, Seyir halindeyken denenecek sistem ve cihazlar, TCG Anadolu'nun savaş ve operasyon durumunda karşılaşabileceği olumsuzlukların belirlenmesini sağlayacak. Amfibi piyadelerinin yanı sıra havuzlu gövdesiyle çok sayıda zırhlı deniz aracı ve denizden karaya çıkarma yapabilecek zırhlı personel taşıyıcıları barındırabilen TCG Anadolu'ya konuşlanan kara, hava ve deniz araçları da bu testler sırasında kullanılacak.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Tam bağımsız savunma sanayii hedefinin olduğu belirtilen açıklamada, inşası biten Anadolu gemisinin ilk teknik seyrine çıkmaya hazırlandığı bildirilmişti. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İnşası biten ANADOLU Gemimiz ilk teknik seyrine çıkmaya hazırlanıyor. Sonrasında kabul testlerine geçeceğimiz ANADOLU, Bayraktar TB3 SİHA'larımızla Donanmamızın gücüne güç katacak. Büyük ve güçlü Türkiye'nin bekası için hedefimiz Tam Bağımsız Savunma Sanayii!" denilmişti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de şunları söylemişti; Dünyada uçak gemisine inip kalkabilecek uçak sayısı çok azdır. Uçak gemisi dediğinizde uçak gemisinin uzunluğu ve kabiliyetlerine göre dikey iniş kalkış yapabilecek o mesafenin ne kadar kısa olacağı gibi çeşitli konularla çeşitli kabiliyetlere sahip uçakların olması gerekiyor. Bu kavram aslında çok uygun geldi. Bir jet savaş uçağının havada kalma süresini düşündüğünüzde bunlarda çok sayıda koyup çok fazla havada kalabileceğiniz gibi bir operasyonel kavram aklınıza geliyor.

50'den başlayıp 110'a çıkıyor. Bizim şu andaki gemimiz olarak düşünecek olursa en az 50 İHA ve SİHA'dır. Şu anda AKINCI'nın konuşlandırılabileceği bir platformdan bahsetmiyorum. Jet motorlu insansız hava aracımız şu anda maketi yok ama BAYKAR bu anlamda önemli adımlar attı. Bir taraftan TUSAŞ'ın da çalışmaları var yakında jet motorlu İHA ve SİHA'larımızla geleceğiz. Önümüzdeki seneyi bekleyin.