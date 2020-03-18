18 Mart 2020 Çarşamba 13:36 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 13:40

Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Sağlık Enstitüsü ile Princeton ve Kaliforniya üniversitelerinden bir grup bilim insanı, koronavirüsün yüzeylerde ne kadar yaşayabildiğini araştırdı.

Bunun için virüsün bulaştığı bir kişinin öksürmesinden yola çıkıldı.

Laboratuvar ortamında püskürtücü bir cihaz yardımıyla koronavirüs örnekleri kontrollü şekilde havaya salındı.

Virüs havada üç saat sonrasına kadar tespit edilebildi.

Koronavirüsün yüzeylerde ne kadar canlı kalabildiğine gelince; Virüsün bakır yüzeylerde dört saate kadar, mukavva üzerinde 24 saate kadar canlı kalabildiği ortaya kondu.

Araştırmaya göre, en kaygı verici yüzeyler, plastik ve paslanmaz çelikten olanlar. Koronavirüs bu yüzeylerde iki-üç güne kadar canlı kalabiliyor.

TRT Haber