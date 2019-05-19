Zırhlı askeri araçların 'cankurtaran'ı kışla yolunda

Araç, zorlu arazi ve hava koşullarına uygun 8x8 platform, bağımsız süspansiyon, patlak gider lastikler, merkezi lastik şişirme, 600 beygir gücünde motor, tork konvertörlü otomatik şanzıman gibi özellikleriyle dikkati çekiyor.

M4K kurtarıcı aracının, 4 kişilik konforlu ve geniş iç hacme sahip kabini, mayın, EYP ve kinetik enerjili mühimmatlara karşı yüksek koruma sağlıyor.

Beş noktalı emniyet kemerleri, KBRN koruma sistemi, yangın söndürme ve infilak bastırma sistemi, özel tasarım koltuklar, personel için güvenli ortam oluşturuyor.

- KAZA VE KIRIMA UĞRAYAN ARAÇLARI KURTARACAK

Taktik tekerli zırhlı askeri araçların cankurtaranı olarak ifade edilen M4K, güzergahta veya görev anında oluşabilecek tehditlere karşı ASELSAN Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (SARP) ile donatıldı.

Operasyonda kullanılmak üzere 3 halat tamburuna sahip kurtarıcının, 7 metre mesafeden 25 ton kaldırma kapasitesi bulunuyor.

Bu yıl sonuna kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girecek kurtarıcı, kazaya uğrayan veya arızalanan askeri araçların güvenli şekilde kurtarılmasında görev alacak.

- YÜKSEK SEVİYE BALİSTİK VE MAYIN KORUMALI

Şirketin genel müdürü Veysel Alver, AA muhabirine, firmanın savunma sanayine yaptığı imalatlarla ekonomiye katkı sağladığını söyledi.

Katlanır bomlu mobil vinç, ağaç sökme dikme makineleri ve insan kaldırma platformları üretimi yaptıklarını anlatan Alver, son yıllarda savunma sanayisine yönelik ürün geliştirmeye başladıklarını vurguladı.

- "DÜNYA ORDULARINDA BU KADAR FONKSİYONLU BİR ARAÇ YOK"

Alver, TSK'nin taktik tekerlekli araçların kırıma uğraması veya arızalanması durumunda kurtarıcının aktif kullanılacağını ifade ederek, şunları kaydetti: "Üretimini gerçekleştirdiğimiz M4K, yolda kalan, arızaya uğrayan zırhlı askeri araçların mayınlı ve riskli bölgelerden kurtarılması için tasarlandı. Kurtarıcı aracımız, 4 kişilik zırhlı kabini, mayın, EYP ve kinetik enerjili mühimmatlara karşı yüksek koruma sağlıyor. Önümüzdeki aylarda TSK'nin envanterine girecek. TSK'de ilk kez böyle bir ürün kullanılacak. Dünya ordularında bu kadar fonksiyonlu bir araç yok. Benzerlerinden üstün özelliklere sahip. Ayrıca SARP'ın olması da güvenlikte önemli avantaj sağlıyor. Yangın söndürme, infilak bastırma, KBRN saldırılarına karşı koruma, yüksek seviye balistik ve mayın korumalı zırhlı kabine sahip. Manevra kabiliyeti yüksek aracımız, öncül ve artçıl desteğe gerek kalmadan riskli bölgelere rahatlıkla girip görevini yapacak. Sinyal kesici teknolojisiyle, tehditleri bertaraf edebiliyor. Allah'ın izniyle, ne yolda kalır ne de yolda bırakır."