Zoom uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Zoom video uygulaması güvenilir mi?

31 Mart 2020 Salı 10:52 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 10:52

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede alınan karantina tedbirleri milyonlarca kişinin evlerinde çalışmak durumunda kalmasına yol açtı. Zoom birden çok kullanıcının aynı anda görüşmesine imkan sunuyor. Yüz yüze yapılamayan görüşmeler ve toplantılar internet ortamında yapılmaya başlandı. Sosyal izolasyon döneminde görüntülü iletişim ve video konferans için en çok kullanılan uygulama da Zoom oldu. Peki Zoom uygulaması nasıl kullanılır? Zoom video uygulaması güvenilir mi?

ZOOM UYGULAMASI NEDİR?

Şirket, dokuz yıl önce Çin kökenli Amerikan iş insanı 50 yaşındaki Eric Yuan tarafından kuruldu.

Yuan, şirketi kurmadan önce Amerikan teknoloji devi Cisco Systems'in mühendislik biriminin başkan yardımcılığı görevindeydi.

Covid-19 salgınıyla bu uygulamanın kullanıcısı arttı.

Artık popüler kültürün bir parçası olan Zoom uygulaması, FaceTime ve Skype kadar tanınan bir marka olmamasına rağmen, basit ve kullanışlı olması nedeniyle daha çok tercih ediliyor.

Yalnızca bir klikle toplantılara girilebiliyor, yüklemek veya toplantılara katılabilmek için herhangi birinin direktiflerine gerek kalmıyor.

Zoom'un ücretsiz uygulaması 100 kişiye ve 40 dakikaya kadar toplantıların yapılmasını sağlıyor. Ücretli sürümünde ise bu rakamlar genişliyor.

Bağlantı nadiren kesiliyor veya yavaşlıyor. Skype'ta ise bu tip sıkıntılar daha sık yaşanıyor.

ZOOM UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

İlk olarak zoom.us adlı sitenin kendi ana sayfasını açıyoruz. Açılan ekran üzerinden Sign Up Frre seçeneğinine tıkladıktan sonra çıkan ekrana mail adresimizi yazıyoruz. Mail adresine gelen doğrulama linkini aldıktan sonra download & run zoom dedikten sonra programı indirme işleminizi tamamlayabilirsiniz.

ZOOM GÜVENİLİR Mİ?

İngiltere'nin hükümetler arası görüşmeler için aracı olarak kullandığı uygulama Zoom, güvenlik kaygıları ile ilgili daha önce yaşanan açıklarla hatırlanıyor.

Zoom, hizmetlerini incelemek ve kullanışlı araçlar sunabilmek için çok geniş çaplı veriler topluyor.

ZOOM UYGULAMASININ GÜVENLİK SİSTEMİ



Siber dünyada kullanıcıları korumak için kampanya yürüten ABD merkezli Electronic Frontier Foundation adlı sivil toplum kuruluşu Zoom ile ilgili kişisel veri güvenliği kaygılarını şöyle sıralıyor:

-Zoom toplantısını başlatan kişi, katılımcıların aktivitelerini izleyebiliyor, Zoom pencereleri nerede aktif nerede değil görebiliyor

-Uygulama ayrıca, yöneticilere kullanıcıların aktiviteleriyle ilgili ayrıntılı performans değerlendirmesi yapabiliyor, toplantı süreleri ve sayısı temelinde sıralama görebiliyor

-Bir kullanıcı Zoom aracılıyla herhangi bir konuşmayı kaydediyorsa, yöneticiler bu içeriğe erişebilir

-Bir toplantı devam ederken veya bittiğinde yöneticiler her bir katılımcının işletim sistemi, IP adresi ve konum verisi, chat bilgisini görebiliyor