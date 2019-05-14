130 yıl önce inşa edilen varagel turizme kazandırılacak

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın'ın da aralarında bulunduğu heyetle, 1880'li yıllarda inşa edildiği tahmin edilen ve TTK'ya ait varagelin (eğimli arazilerde vagonların çift yönlü taşındığı nakliyat yolu) çalıştığı alanda incelemelerde bulundu.

Bektaş, incelemelerin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, varagelin başta olmak üzere bölgedeki önemli değerlerin ülke turizmine kazandırılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Kandilli beldesinde 150 yıldır kömür çıkartıldığını ve bölgenin kültür açısından önemli değerleri barındırdığını anlatan Bektaş, "Kandilli'deki Armutçuk müessesesi biliyorsunuz neredeyse 150 yıldır kömür çıkarılan bir yer. Burası da zamanında kullanılmış, ocaklarda çıkarılan kömürlerin deniz yoluyla nakledilmesi için vaktiyle 1900’lü yıllarda 1905’lerde çoğunlukla yabancılar tarafından yapılan kıyı yapıları bunlar. Zaman içerisinde çıkarılan kömür, maden daha içeriye ve daha alt kotlara indiği için başka mekanizmalarla taşındığı için buralar kullanılmaz olmuş. Kullanımdan çıktıkça da Karadeniz’in güçlü dalgaları buraları yavaş yavaş tahrip ediyor ama burada bir tarih, bir endüstriyel miras yatıyor." diye konuştu.

Bektaş, Kandilli belediye başkanının ısrarla üzerinde durduğu bazı projeler olduğunu aktararak, "Uygulayabileceğimiz pratiklikte, ayakları yere basan bir proje arıyoruz. Bulursak inşallah buradaki endüstriyel mirası, 100-150 yıllık insan izlerini misafirlerimize, ziyaretçilerimize izletmek istiyoruz. Bugün gezimizin amacı budur. Daha önce de benzer bir geziyi yapmıştık. Bakıyoruz, yokluyoruz, zorluyoruz. Umarım bir proje çıkarmayı başarırız." ifadesini kullandı.