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Turizm

19 Mayıs'a özel Türk savaş gemileri, KKTC'de ziyarete açılacak

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı denizaltı ile karakol gemisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 19 Mayıs kutlamaları çerçevesinde limanlarda ziyarete açılacak.

AA18 Mayıs 2025 Pazar 14:24 - Güncelleme:
19 Mayıs'a özel Türk savaş gemileri, KKTC'de ziyarete açılacak
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KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Doğanay (S-351) ile TCG Karataş (P-1212) Karakol Gemisi KKTC limanlarını ziyaret edecek.

Açıklamada, 19 Mayıs Pazartesi, TCG Doğanay (S-351) denizaltısının 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında Girne Turizm Limanı'nda, TCG Karataş (P-1212) Karakol Gemisi'nin ise bağlı bulunduğu Gazimağusa Ticari Limanı'nda halkın ziyaretine açık olacağı duyuruldu.

  • denizaltı ziyareti
  • KKTC
  • 19 Mayıs etkinliği

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