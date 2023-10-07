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Turizm

2 dev kruvaziyer Alsancak Limanı'na demirledi! İzmir binlerce turisti ağırladı

İzmir, iki kruvaziyerle turist hareketliliği yaşadı. Binlerce turist kente akın etti. Kentte turistik hareketlilik oluşturan dev yolcu gemilerinin akşam saatlerinde limandan ayrılacağı belirtildi.

AA7 Ekim 2023 Cumartesi 11:59 - Güncelleme:
2 dev kruvaziyer Alsancak Limanı'na demirledi! İzmir binlerce turisti ağırladı

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İzmir Alsancak Limanı, Ege Denizi üzerinde tur yapan iki dev yolcu gemisini ağırladı.

Costa Fortuna adlı 500 mürettebatlı 280 metre uzunluğundaki kruvaziyer, büyük bölümü İtalya'dan gelen yaklaşık 2 bin 500 yolcuyu İzmir Alsancak Limanı'na getirdi.

Seabourn Encore adlı 100 mürettebatlı ve 210 metre uzunluğundaki gemi de çoğunluğunu ABD'li ve İngiliz turistlerin oluşturduğu 600'e yakın yolcuyla limana demirledi.

Yolcuların önemli bölümü İzmir'in Efes ve Bergama ilçelerine düzenlenen gezilere katılırken bazı yolcular ise şehir merkezinde vakit geçirmeyi tercih etti.

Kentte turistik hareketlilik oluşturan dev yolcu gemilerinin akşam saatlerinde limandan ayrılacağı belirtildi.

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