2 dev kruvaziyer Antalya'ya demirledi

Türkiye'nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, 2 lüks yolcu gemisini ağırladı.

Bahama bayraklı 172 metre uzunluğundaki "Seven Seas Navigator", 404 yolcusu ve 360 tayfasıyla, Fransız bayraklı 131 metre uzunluğundaki "Le Jaques Cartier" da 151 yolcusu ve 119 mürettebatıyla Antalya'ya geldi.

Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından kent merkezinde alışveriş yaptı, turistik yerleri ziyaret etti.

28 bin 803 grostonluk "Seven Seas Navigator" kurvaziyer gemisinin bir sonraki durağı Kos, 9 bin 988 grostonluk "Le Jaques Cartier" gemisinin bir sonraki durağı ise Port Said limanı olacak.

QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, yaptığı açıklamada, İzmir-Mersin arasındaki yaklaşık 700 deniz mili uzunluğundaki kıyı şeridinde hem yolcu hem de yük operasyon hacmi en yüksek olan QTerminals Antalya'nın kaliteli, güvenli ve hızlı hizmet ilkesiyle bölgenin dünya ticaretine ve turizme açılan kapısı olarak önem taşıdığını belirtti.

Kruvaziyer turizminin, turistik deneyimleri geliştirdiğini, farklı kültürleri tanıttığını ve yerel ekonomiye büyük katkıda bulunduğunu aktaran Sert şunları kaydetti:

"Kruvaziyer yolcuları, gemilerden inip limanları ziyaret ettiklerinde yerel ekonomiye ciddi katkıda bulunurlar. Toplam 370 metre uzunluğunda iki kruvaziyer iskelesine sahip olan limanımızda, 1830 metrekare yolcu terminali ve kruvaziyer yolcularına hizmet veren bin metrekare bagaj alanımız mevcut. QTerminals Antalya olarak kapasitemiz, güvenlik önlemlerimiz ve lojistik ağlarımızla sektörün en iyi hizmet veren limanlarından biriyiz. Kaliteli, güvenli ve hızlı hizmet ilkelerimizle bölgenin dünya ticaretine ve turizme açılan kapısı olarak müşterilerimize yüksek standartlarda hizmet sunuyoruz."

